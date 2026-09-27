'만리장성 무너뜨리고 후지산까지 넘었다' 기적의 금메달 韓 여자 농구…허예은→이해란 이소희 세대교체 활짝 '박지수 박지현 오면 더 강해진다'

한국 여자 농구, 12년만에 아시안게임 금메달 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 한국 대 일본 결승. 승리를 거둔 대한민국 선수들이 환호하고 있다. 2026.9.26 mon@yna.co.kr(끝)

한국 여자 농구, 12년만에 아시안게임 금메달 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 한국 대 일본 결승. 승리를 거둔 대한민국 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.26 mon@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 여자 농구가 '다시' 아시아 정상에 올랐다. 한국 여자 농구 대표팀은 26일 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자농구 결승전에서 75대70으로 승리했다. 이로써 한국은 2014년 인천 대회 이후 12년 만에 정상 탈환에 성공했다.

예상을 깬 쾌거다. 한국은 이번 '핵심' 박지현(LA 스파크스)과 박지수(청주 KB스타즈) 없이 대회에 나섰다. 미국여자프로농구(WNBA)에서 활동하는 박지현은 소속팀 일정 탓에 아시안게임 합류가 불발됐다. 부상 회복 중이던 박지수마저 합류가 불발됐다.

공은 둥글었다. 한국은 예상을 깨고 대회 초반부터 분위기를 제대로 탔다. 말레이시아(106대40)-몽골(88대61)-대만(73대59)-인도네시아(101대59)를 제압하고 가볍게 4강에 올랐다. 4강 상대는 '만리장성' 중국이었다. 특히 중국엔 2m23 '장신 센터' 장쯔위가 버티고 서 있었다. 하지만 한국은 두 세 명이 달려드는 끈끈한 수비로 높이의 한계를 극복했다. 경기 막판엔 장기인 슛이 터지며 중국을 85대80으로 잡아냈다. 기세가 오른 한국은 일본까지 제압했다. 한국은 일본전 최근 7연패 중이었고, 지난 8월 일본 도쿄에서 치른 두 차례 친선 경기에서도 연패했다. 하지만 이번엔 일본의 심장에 태극기를 꽂았다. 한국은 만리장성을 무너뜨리고 후지산까지 넘어 정상에 우뚝 섰다.

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패스 줄 곳 찾는 허예은 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 한국 대 일본 결승. 한국 허예은이 패스 줄 곳을 찾고 있다. 2026.9.27 mon@yna.co.kr(끝)

메달 물어보는 이해란 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 한국 대 일본 결승. 한국 이해란이 금메달을 물어보고 있다. 2026.9.27 mon@yna.co.kr(끝)

슛하는 이소희 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 한국 대 일본 결승. 한국 이소희가 슛을 하고 있다. 2026.9.27 mon@yna.co.kr(끝)

기적의 금메달만큼 반가운 소식은 순조로운 세대교체다. 2001년생 허예은(25)은 이번 대회를 통해 WKBL을 넘어 한국을 대표하는 포인트가드로 확실히 자리잡았다. 그는 안정적인 경기력으로 한국 우승에 힘을 보탰다. 이소희(26)는 대회 내내 물오른 슛감으로 공격을 이끌었다. '캡틴' 강이슬(32)의 뒤를 이을 슈터 계보에 이름을 올렸다. 이해란(23)은 올라운드 포워드로 재능을 활짝 뽐냈다. 그는 중국전에서 22득점-6리바운드, 일본전 24득점-9리바운드를 기록하며 두 주먹을 불끈쥐었다. 홍유순(21)도 골밑에서 알토란 역할을 톡톡히 했다. 한국 농구는 이번 대회를 통해 어린 선수들이 값진 경험은 물론, 자신감까지 가지며 희망을 봤다. 강이슬이 "박지수와 박지현이 빠진 공백을 한두 명이 메울 수는 없다고 생각했다. 모든 선수가 국가대표라는 자부심과 책임감을 안고 뛰어주길 바랐는데, 특히 어린 선수들이 자신감을 갖고 제 몫을 해준 게 컸다. 이해란과 이소희가 너무 잘해줬다. 모든 선수에게 고맙다고 말하고 싶다"고 칭찬했다.

한국은 훌쩍 큰 어린 선수들에 박지수와 박지현까지 합류한다면 더욱 강해질 것이란 기대감이 피어오른다. 박수호 감독은 "현재 여자팀을 '황금세대'라고 부르기엔 아직 이르다. 어려운 상황 속에서도 지금 여기 있는 선수들이 너무 잘해줘서 일궈낸 값진 성과다. 한국 여자농구가 아직 모자라는 부분이 많은데, 그래도 대표팀 선수들이 우승하고 금메달을 따는 모습이 어린 선수들에게 자극이 될 것 같다. 이번 우승이 여자농구 저변 확대로 이어지는 계기가 되기를 바란다"고 기대감을 드러냈다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com