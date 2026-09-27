"울 자격조차 없다!" 대한민국에 혼쭐…日 2연속 은메달→제대로 충격받았다 "스스로를 되돌아볼 필요 있다"

한국 여자 농구, 12년만에 아시안게임 금메달 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 한국 대 일본 결승. 승리를 거둔 대한민국 선수들이 환호하고 있다. 2026.9.26 mon@yna.co.kr(끝)

이소희, '다 비켜' (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 한국 대 일본 결승. 한국 이소희가 골밑슛을 시도하고 있다. 2026.9.26 mon@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]일본 여자 농구가 자성의 목소리를 냈다.

박수호 감독이 이끄는 대한민국 여자 농구 대표팀은 26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자농구 결승전에서 75대70으로 승리했다. 이로써 한국은 2014년 인천 대회 이후 12년 만에 정상 탈환에 성공했다. 또한, 한국 남녀 농구 '동반 우승' 겹경사도 누렸다.

'더스포르팅뉴스' 일본판은 27일 '일본은 28년 만의 아시안게임 금메달을 목표로 했다. 하지만 한국과의 경기에서 패해 시상대 가장 높은 자리에 오르지는 못했다. 2회 연속 은메달을 차지했다. 일본은 후반 들어 추격했지만, 한 발짝 차이로 따라잡지 못했다. 마지막에 5점 차이로 한국이 이겼다. 이번 대회에 어린 선수들을 중심으로 구성된 일본 여자 대표팀이 이 아쉬움을 발판 삼아 도약을 다짐하고 있다'고 보도했다.

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슛하는 이해란 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 한국 대 일본 결승. 한국 이해란이 슛하고 있다. 2026.9.26 mon@yna.co.kr(끝)

이 매체에 따르면 오카모토 미유는 "점점 상대의 기세에 압도됐다. 흐름을 상대에게 넘겨준 것은 선발 선수들의 책임"이라고 말했다. 다나카 헤이와도 "선발 선수들이 더 잘 했었어야 했다. 스스로를 되돌아볼 필요가 있다. 이대로는 억울한 눈물을 흘릴 자격조차 없다"고 했다.

한국 여자 농구, 12년만에 아시안게임 금메달 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 한국 대 일본 결승. 승리를 거둔 대한민국 선수들이 환호하고 있다. 2026.9.26 mon@yna.co.kr(끝)

한편, 한국은 '핵심' 박지현(LA 스파크스)과 박지수(청주 KB스타즈) 없이 대회에 나섰다. 미국여자프로농구(WNBA)에서 활동하는 박지현은 소속팀 일정에 따라 아시안게임 합류가 불발됐다. 박지수는 부상으로 결국 합류가 무산됐다. 한국은 위기 상황에서도 집중력을 발휘했다. 말레이시아(106대40)-몽골(88대61)-대만(73대59)-인도네시아(101대59)를 제압하고 가볍게 4강에 올랐다.

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준결승 상대는 '만리장성' 중국이었다. 중국엔 2m23 '장신 센터' 장쯔위가 버티고 서 있었다. 하지만 한국은 두 세 명이 달려드는 끈끈한 수비로 높이의 한계를 극복했다. 경기 막판엔 장기인 슛이 터지며 중국을 85대80으로 잡아냈다. 기세가 오른 한국은 일본까지 제압했다. 한국은 일본전 최근 7연패 중이었고, 지난 8월 일본 도쿄에서 치른 두 차례 친선 경기에서도 연패했다. 하지만 이번엔 일본의 심장에 태극기를 꽂으며 환호했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com