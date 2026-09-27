만리장성 정복, 후지산 텃세 격파. 대한민국 여자농구 기적의 金. 시작은 2019년, 7년 시간이 버티고 있었다.

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[스포츠조선 류동혁 기자] 만리장성을 무너뜨리고, '후지산 텃세'를 깨부순 대한민국 여자 농구 대표팀의 기적같은 금메달은 그냥 이뤄진 게 아니다.

이들의 서사는 2019년으로 거슬러 올라간다.

태국 방콕에서 열린 2019년 FIBA U-19 여자농구 월드컵 대회. 사령탑은 박수호 현 대표팀 감독이었다. 박지현(LA 스파크스) 허예은(KB) 이소희(BNK) 등이 주축이었다.

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높이의 열세를 절감한 박수호 감독은 역발상을 활용, 스페이싱과 트랜지션을 활용한 3점슛, 기습적 압박을 팀 컬러로 삼았다. 당시 9위를 차지했지만, 미국, 호주 등 강팀들과 좋은 경기력을 보였고, 9~16위 결정전에서 모잠비크, 콜롬비아를 잡아내는 기염을 토했다.

박 감독과 핵심 선수들은 성인 대표팀 주축으로 성장했다. 7년 동안 갈고 닦았던 한국 특유의 팀컬러는 더욱 예리해졌다. 결국 아시안게임 대 이변으로 이어졌다.

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한국은 당초 메달권이 목표였다. 중국은 차세대 슈퍼스타이자 '여자 웸반야마' 장쯔위(2m23)가 버티고 있었다. 2진급으로 나서는 일본 대표팀 역시 자국 프로인 W리그 핵심 선수들이 총출동했다.

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한국은 차분하면서도 냉정하게 대회를 준비했다. 9월4일부터 13일까지 열린 2026년 독일 여자농구월드컵 8강 진출 결정전에 오르면서 경기력에 대한 확신을 가졌다.

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부상과 소속팀 일정으로 박지수(KB)와 박지현이 아시안게임에 참가하지 못했다. 원-투 펀치를 잃어버렸다. 그러나, 한국은 흔들리지 않았다.

중국 유력 매체 시나닷컴, 소후닷컴조차 '대이변'이라고 평가했던, 2026년 아이치-나고야 아시안게임 4강전.

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한국은 85대80, 대역전극을 펼쳤다. 장쯔위를 앞세운 만리장성이 무너졌다. 이번 대회 중국은 장쯔위를 비롯해 1m90이 넘는 첸 민링, 뤄신위, 탕지팅 등 장신 빅맨과 포워드들이 즐비한 팀. 리바운드는 52-31, 무려 19개 차이의 중국 우위. 그러나, 한국의 계산 범위 안에 있었다.

한국은 '비상식적'인 장쯔위에게 골밑을 폭격 당하면서도 기회를 노렸다. 40분 내내 빠른 트랜지션과 속공, 그리고 스페이싱을 극대화한 3점포로 중국을 공략했다.

결국 4쿼터 승부처에서 터진 연속 3점포로 한국은 극적 역전승을 거뒀다. '살을 내주고 뼈를 취하는' 전략이 완벽히 통했다. 구약성경에서 나오는 다윗과 골리앗의 2026년 버전을 완벽하게 재현했다.

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천신만고 끝에 만리장성을 넘은 한국에게 기다리고 있는 것은 '후지산 텃세'였다.

26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 결승에서 만난 일본. 기세가 오른 한국은 전반 42-23, 19점 차 리드를 잡으며 완벽하게 압도했다.

하지만, 일본의 텃세는 승부처에 발동됐다. 체력적 부담감이 극심했던 한국은 4쿼터 중반 4점 차까지 추격 당했다. 4쿼터 6분을 남기고 강이슬의 3초 바이얼레이션, 4분31초를 남기고 강이슬의 파울. 이후 진 안의 일리걸 스크린까지 선언됐다. 편파판정 3종 세트였다. 그러나 7년을 갈고 닦은 한국의 조직력은 흔들리지 않았다. 휘슬 텃세는 계산 범위 안에 있었다. 더욱 강한 집중력을 보였고, 당황한 일본이 실책을 연발했다.

결국 감격의 우승을 완성했다. 기적은 그냥 이뤄지지 않는다. 한국 여자농구의 기적같은 우승에는 '7년의 시간'이 버티고 있었다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com