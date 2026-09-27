"한국 가드진 압박은 공포다!" 엄청난 후폭풍 중국의 韓 여농 경계령. 中 매체 신랄 비판 "중국 가드진, 슈팅, 탈압박 능력 한국에 비해 많이 떨어져"

China's Zhang Ziyu, left, and China's head Coach Gong Luming, right, talk during the women's World Cup basketball match between Italy and China, in Berlin, Germany, Monday, Sept. 7, 2026. (Andreas Gora/dpa via AP) GERMANY OUT; MANDATORY CREDIT

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 류동혁 기자] 아시안게임 4강에서 이변의 희생양이 된 중국 여자농구. 후폭풍은 더욱 거세지고 있다.

중국 소후닷컴은 27일 '여자 농구팀이 한국에 패한 책임은 누가 져야 할까'라는 제하의 기사에서 '중국은 한국에 80-85로 패했고, 3점슛 13개를 모두 실패했고, 19개의 턴오버를 범했지만, 리바운드에서는 52-31로 앞섰다. 페인트존은 우위였지만, 효율적으로 공이 투입되지 못하고 외곽슛은 제대로 작동되지 않았다'며 '3쿼터 종료 후 65-61로 앞섰으나, 마지막 쿼터에서 15-23으로 뒤집혔다. 장쯔위는 11개 중 10개의 슛을 성공시켜 22점과 7리바운드를 기록했고, 뤄신위는 17점, 양수위는 15점과 7리바운드를 기록했으며, 인사이드 효율성도 견고했다. 하지만, 경기는 패배했다'고 했다.

중국의 농구 시스템에 대한 비판이 이어졌다.

Advertisement

이 매체는 '유소년 훈련에서 키 큰 선수들이 항상 우선순위에 올랐고, 대부분 프로 팀은 외국인 포워드와 국내 센터에 의존하며, 국내 가드는 픽앤롤에서 볼 핸들링 기회가 적다'고 했다.

또 '젊은 포인트가드들이 한국이나 프랑스의 백코트 압박을 받으면 첫 반응은 패스를 찾는 것이 아니라 공을 소유하기 바쁘다. 게다가 1만 개의 슈팅 훈련을 했지만, 스팟업 슛 증가와 오프볼 슛 감소는 게임과는 전혀 다른 문제다. 현대 여자 농구 가드들은 단순히 오픈 찬ㅇ스에서 슛을 하는 것이 아니라, 스위치, 더블팀을 받을 때 슛을 할지 패스할지 결정해야 한다. 이 부분이 부족했다'고 했다.

Advertisement

한국의 경기 스타일은 새롭지 않다고 했다. 이 매체는 '허예은이 템포를 주도하고, 이소희, 강이슬, 이해란이 공을 받자마자 바로 바깥에서 슛을 쏘며, 프런트코트 압박은 턴오버를 유도해 전환을 유도한다. 여기에서 중국의 대처는 매우 좋지 ?訪年? 중국이 단지 속도를 늦추고 압박을 받는다면, 공격 효율은 떨어질 수밖에 없다'고 했다.

Advertisement

중국 간판 선수 뤄신위는 경기가 끝난 뒤 인터뷰에서 '기본적 부분이 부족했고 3점슛도 한국에 비해 훨씬 떨어져 있다'고 했다.

Advertisement

이 매체는 '팀 전체가 외곽 슛을 성공시키지 못해 인사이드의 공간을 만들 수 없었다. 장쯔위, 한쉬, 리위에루는 모두 매우 귀중한 빅맨 자원입니다. 한쉬는 포스트를 조율할 수 있고, 리위에루는 로우포스트에서 수비수를 막아낼 수 있으며, 장쯔위는 골밑에서 강력한 마무리를 선보인다. 외곽이 더블팀을 감당하지 못하면, 세 명이 아무리 강해도 효율은 떨어진다. 누군가가 탈압박 이후 인사이드와 아웃사이드의 조합을 논의해야 한다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com