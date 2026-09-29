프로농구 10개 구단 사령탑. 올 시즌 팬에게 올린 출사표

사진제공=KBL

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[스포츠조선 류동혁 기자] 10개 구단 사령탑이 올 시즌 출사표를 프로농구 팬에게 올렸다.

10개 구단 사령탑들은 29일 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린 2026~2027 KCC 프로농구 개막 미디어데이에서 출사표를 밝혔다.

원주 DB 이규섭 감독은 "올 시즌 좀 더 빠르고 공격적 농구를 하겠다"고 밝혔고, 서울 삼성 김상식 감독은 "최선을 다해서 한 게임 한 게임 더 많이 이길 수 있도록 하겠다"고 했다.

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고양 소노 손창환 감독은 "작년 팬 분들의 응원으로 매우 좋은 성적을 올렸다. 올해는 4강 진출이 1차 목표로 최선을 다하겠다"고 했고, 서울 SK 전희철 감독은 "작년은 아쉬웠다. 올 시즌 기사단의 진정한 모습을 보여주겠다. 학생체육관 사용이 올 시즌 마지막인데, 위대한 피날레를 위해 최선을 다하겠다"고 했다.

창원 LG 조상현 감독은 "지난 시즌 플레이오프 아쉬웠다. 올 시즌 젊은 선수 성장과 조직력을 목표로 LG 세이커스만의 재미있는 농구를 하겠다"고 했고, 안양 정관장 유도훈 감독은 "아시안게임 금메달을 획득했는데, 후배들이 대견하다. 정관장은 올 시즌. 가드진은 풍부하고, 포워드진은 열세다. 외국인 선수 두 명을 모두 교체했다. 비시즌 공격에 초점을 맞췄는데, 시범 경기 공격이 부진했다. 정규리그에서는 화끈한 공격을 보여주겠다"고 했다.

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부산 KCC 이상민 감독은 "작년 슈퍼팀이라고 평가를 해 주셨는데, 부담이 많았다. 올 시즌 즐거운 농구를 하도록 노력하겠다"고 했고, 수원 KT 문경은 감독은 "작년에는 부상이 많았다. 올 시즌 주축 선수들 큰 수술에서 회복 단계다. 아직 완전치 못한 상태인데, 아직 미흡하다. 11월 말 A매치 브레이크까지가 마지노선이라고 생각한다. 조금만 기다려 주면 탄탄한 농구를 하겠다"고 했다.

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대구 한국가스공사 강혁 감독은 "팀이 전체적으로 젊어졌다. 에너지와 열정을 바탕으로 한 원 팀을 만들어서 멋있는 경기, 이기는 경기 많이 보여주겠다"고 했고, 울산 현대모비스 양동근 감독은 "순둥순둥한 선수들이 터프함을 달고 돌아올 수 있도록 좋은 경기력을 보이겠다"고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com