DB 절대 1강, 소노, LG도 우승후보. 10개 구단 사령탑들의 선택. 왜 DB를 최강으로 꼽았을까?

사진제공=KBL

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[스포츠조선 류동혁 기자] 10개 구단 사령탑들은 올 시즌 우승후보로 원주 DB를 선택했다. 왜 그럴까

2026~2027 KCC 프로농구 개막 미디어데이가 29일 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열렸다.

흥미로운 질문이 쏟아졌다. 10개 구단 사령탑에게 '올 시즌 가장 강력한 우승후보는 어떤 팀'이라는 공통 질문이 나왔다. 조건이 있었다. 자신의 팀은 지목할 수 없고, 1팀만을 지목해야 한다는 조건이었다.

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무려 7개팀 사령탑이 DB를 지목했다.

삼성 김상식 감독은 "다 보셨겠지만, 가장 강한 것 같다"고 했고, 소노 손창환 감독은 "오픈 경기에서 다채로운 공격 루트를 보였다. 매치업 상성에서도 까다롭다"고 했다.

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SK 전희철 감독은 "오픈 경기에서 트랜지션, 외곽 플레이, 그리고 전술적인 면을 빠짐없이 잘 준비한 것 같다. 이규섭 DB 감독이 단단히 화가 난 느낌이었다"고 했다.

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또, LG 조상현 감독은 "DB의 선수구성과 외국인 선수 조합이 매우 좋다"고 했고, KCC 이상민 감독은 "외인 출전이 6쿼터로 확대되면서 많은 팀들이 맞춰가는 단계다. DB는 주축 선수와 재계약했고, 해먼스가 잘 맞춰가면서 DB 전력의 플러스 요인이 되는 것 같다"고 했다.

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소노 역시 2개팀 사령탑이 우승후보로 꼽앗다.

현대모비스 양동근 감독은 "수비하기가 매우 까다롭다. 이정현과 켐바오, 그리고 스카티 제임스와 조니 오브라이언트가 모두 공격에서 폭발력을 갖추고 있다"고 했고, 유일하게 2개팀을 꼽은 정관장 유도훈 감독은 "각 팀의 외국인 선수가 상향 평준화됐다. DB와 소노는 작년 1옵션이던 선수들이 2옵션으로 들어왔다. 소노의 경기력이 상당히 강력하다고 했다.

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LG도 2개팀이 선택했다.

DB 이규섭 감독은 "지난 시즌 LG가 정규리그 1위를 차지했다. 올 시즌도 매우 강력해 보인다"고 했고, 한국 가스공사 강혁 감독은 "소노와 DB가 훌륭하지만, LG는 항상 조직력이 좋았다. 내외곽의 밸런스가 잘 맞는다. 끈끈함이 탁월하다"고 했다.

올 시즌 3개 팀은 최상위권 전력으로 평가된다. 시범 경기 격인 오픈매치 2경기에서 DB는 강력한 공격력을 보였다. 깊은 인상을 남겼다. 조직적 힘에서 가장 앞선 모습이었다.

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메인 볼 핸들러 이선 알바노를 중심으로 헨리 앨런슨, 레이션 해먼즈가 강력하다. 소노 역시 이정현을 비롯해 거물급 외국이니 선수 스카티 제임스, 조니 오브라이언트가 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com