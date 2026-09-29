10개 구단 대표 선수들이 본, 외국인 선수의 장점은? 올 시즌 외인 6쿼터 확대. 시즌 최대 변수

사진제공=KBL

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[스포츠조선 류동혁 기자] 올 시즌 남자프로농구 가장 강력한 변화는 외국인 선수의 쿼터 확대다. 기존 4쿼터에서 2, 3쿼터 외인 2명이 뛸 수 있는 6쿼터로 출전쿼터가 늘었다.

때문에 외국인 선수의 비중은 더욱 늘어났다.

10개 구단 대표 선수들이 본 소속팀 외국인 선수는 어떤 장점이 있을까.

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2026~2027 KCC 프로농구 개막 미디어데이가 29일 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열렸다. 이 무대에서 10개팀 대표 선수들은 소속팀 선수들의 장점을 말했다.

현대모비스 이승현은 "1옵션 게이지 프림은 빅맨인데 엄청 잘 달린다 속공과 파워를 겸비했다. 2옵션 베이즐리는 워낙 다재다능하다. 속공 시너지가 잘 나올 것 같다"고 했다.

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가스공사 박준영은 "1옵션 알루마와 2옵션 라건아는 모두 슛이 좋다. 알루마는 공수가 완벽하고 라건아는 항상 기본적인 에버리지가 있다"고 했다.

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KT 문정현은 "2옵션 포터는 높고 블록슛이 좋다. 얼굴도 제일 잘 생겼다. 1옵션 배스는 전 구단 외인 중에 가장 잘한다. 아빠가 되면서 리더십도 갖췄다"고 했다.

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KCC 허 웅은 "1옵션 숀 롱과 2옵션 루이스 킹은 가진 기량이 출중하다. 어떻게 끌어올리느냐에 따라서 100%가 될 수 있고 0%가 될 수 있다. 둘 다 위험성은 있다. 단, 100%가 되면 막을 수 없다"고 했다.

정관장 박지훈은 "1옵션 존 무니는 높이와 기동력을 동시에 갖췄다. 팀원과 소통도 좋다. 라숀 토마스는 수비에서 장점이 있다. 잘 달려준다. 우리 팀과 잘 맞는다"고 했다.

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LG 양홍석은 "아셈 마레이 지난 시즌 MVP다 설명이 필요없다. 아치 굿윈은 득점력은 정말 확실하고, 여러모로 화끈한 농구가 기대된다"고 했다.

또 SK 에디 다니엘은 "자밀 워니는 KBL 킹이고, 아이재아 힉스는 항상 열심히 한다. 에너지가 뛰어나다. 딱히 설명이 필요없다"고 했다.

소노 이정현은 "스카티 제임스는 슈팅 능력이 매우 좋고 딸이 3명이 있다. 그리고 아내 분이 임신했다. 딸이 이쁘고 너무 귀엽다. 책임감이 남다를 것이다. 조니 오브라이언트 득점력이 매우 좋은 선수다. 두 선수의 공격력을 기대하고 있다"고 했고, 삼성 최현민은 "칸터는 든든하고 국밥같은 친구다. 농구 실력도 출중하다. 맥컬러는 일단 잘 생겼다. 다재다능하면서 농구내외적으로 리더십이 있다. 두 선수 케미가 잘 맞는다"고 했다. 마지막으로 DB 이선 알바노는 "앨런슨과 해먼스는 리그 톱 스코어러다. 드리블도 좋다. 트랜지션도 강력하다"고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com