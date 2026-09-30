WKBL리그 2026~2027시즌부터 7라운드로 확대…플레이오프는 3전2승제로 줄어, 11월1일 KB-BNK 개막전으로 시작

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 최만식 기자] 한국여자농구연맹(WKBL)이 오는 2026~2027시즌 여자프로농구 경기 일정을 확정해 30일 발표했다.

2026~2027시즌부터 정규리그 라운드 및 경기 수가 확대된다. 기존 6라운드(총 90경기)에서 7라운드(총 105경기)로 정규리그가 늘어남에 따라 각 팀은 35경기씩 치르게 된다.

포스트시즌 운영 방식에도 변화를 도모했다. 정규리그 일정 증가에 맞춰 플레이오프를 기존 5전3선승제(최대 10경기)에서 3전2선승제(최대 6경기)로 축소해 단기전 승부의 긴장감을 높였다.

Advertisement

아울러 팬들의 관람 편의를 위해 플레이오프와 챔피언결정전 주요 경기는 주말에 집중 편성했다. 챔피언결정전 일정은 플레이오프 진행 결과에 따라 추후 확정하는 유동적 방식을 적용한다.

경기 일정 및 시간은 지난 시즌과 동일하게 운영된다. 화요일과 목요일을 휴식일로 지정하고 토요일에는 하루 2경기를 편성했다. 경기 시작 시각은 평일 오후 7시, 토요일 오후 2시와 4시, 일요일 오후 4시다.

Advertisement

공식 개막전은 11월 1일 청주체육관에서 디펜딩챔피언 KB스타즈와 BNK 썸의 맞대결로 치러진다.

Advertisement

최만식 기자 cms@sportschosun.com