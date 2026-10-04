'우승 후보' 이규섭 DB 감독→'꼴찌 탈출 목표' 김상식 삼성 감독…개막전 나란히 '사령탑 데뷔전' 승리

사진제공=KBL

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[스포츠조선 김가을 기자]이규섭 원주 DB 감독이 사령탑 데뷔전에서 승리를 챙겼다.

원주 DB는 4일 원주DB프로미아레나에서 열린 고양 소노와의 2026~2027시즌 KCC 프로농구 홈경기에서 95대86으로 이겼다. 헨리 엘런슨과 강상재가 각각 19점을 책임지며 승리를 이끌었다. 이선 알바노는 15점-11리바운드로 '더블 더블'을 작성했다. 어시스트(9개)를 한 개만 더 올렸다면 '트리플 더블'을 완성할 수 있었다. 반면, 소노는 조니 오브라이언트가 양 팀 최다 26점으로 힘을 냈지만 패배를 막지 못했다.

DB는 올 시즌 강력한 우승 후보로 꼽힌다. DB는 개막 전 열린 미디어데이에서 다른 구단 감독들에게 우승 후보 '1순위'로 지목됐다. 9개 구단 사령탑 중 무려 7명이 DB의 우승 가능성을 높게봤다.

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시즌 첫 경기에 나선 DB는 소노의 기세에 힘을 쓰지 못했다. DB의 공격력은 3쿼터 들어서야 살아났다. 소노의 수비가 조금이라도 느슨해지면 알바노가 빠르게 돌파해 득점했다. 엘런슨, 강상재 이용우 등이 연달아 3점슛을 꽂아 넣으며 3쿼터 막판 74-71로 역전했다. 분위기를 탄 DB는 경기 종료 2분 30여초를 남기고 강상재의 3점슛으로 사실상 승리의 쐐기를 박았다. 이날 승리로 올 시즌을 앞두고 DB 지휘봉을 잡은 이규섭 감독은 사령탑 데뷔전을 승리로 장식했다.

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서울 삼성은 수원 KT 소닉붐 아레나에서 열린 수원 KT와의 경기에서 81대76으로 이겼다. 올 시즌을 앞두고 삼성 지휘봉을 잡은 김상식 감독 역시 데뷔전에서 승리했다. 최근 5시즌 연속 최하위를 기록한 삼성은 반전의 시동을 걸었다. 이날 삼성은 케렘 칸터가 30점-13리바운드로 맹활약했다. KT는 패리스 배스가 35득점-11리바운드를 걷어냈지만, 패배로 빛이 바랬다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com