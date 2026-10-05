비 시즌 흑역사 서울 삼성. 너무나 강렬했던 개막전 1승. 과연 올 시즌 불명예를 벗어던질까?

서울 삼성 김상식 감독. 사진제공=KBL

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[스포츠조선 류동혁 기자] 서울 삼성 입장에서는 정말로 귀중한 1승이다. 단순한 1승이 아니다.

지난 시즌. 참담한 성적표를 받았다. KBL 역사상 전무후무한 5연속 최하위라는 불명예를 얻었다.

사령탑을 교체했다. 김효범 전 감독과 결별했다.

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그런데, 여기에서도 문제가 발생했다.

구단의 감독 의사결정은 복잡했다. 감독 선임 작업은 기약없이 지연됐다. FA 시장이 열렸지만, 사령탑은 공석이었다. 외국인 선발도 완전히 늦었다. 비 시즌 전력 보강의 핵심 타이밍을 뼈아프게 놓쳤다.

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결국 7월 중순, 김상식 감독이 부임했다. 김 감독은 선임되면서 축하 전화와 함께 "근데, 이제 어떡하냐?"라는 걱정스러운 주변의 목소리를 많이 들었다.

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실제 삼성은 비 시즌 전력 보강이 거의 이뤄지지 않았다. 포지션별 경쟁력은 여전히 좋지 않았다.

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외국인 선수는 기존의 2옵션 케렘 칸터와 함께 크리스 맥컬러를 부랴부랴 수혈했다. 지난 시즌 1옵션을 활약했던 조니 오브라이언트, 레이션 해먼즈 등을 영입할 기회가 있었지만, 감독 선임이 늦어지면서 영입하지 못했다.

김 감독은 "일단 한 경기, 한 경기 최선을 다하는 게 중요하다. 팀내 불화가 없어야 한다. 기본적인 부분을 하다 보면 우리에게 기회가 생길 것이다. 올 시즌이 아닌 미래를 고려한 팀 운영을 할 것이다. 팀의 철학을 잡을 필요가 있다"고 했다. 비 시즌 감독들이 하는 진부한 멘트가 아니라, 삼성에게는 정말 필요한 일들이었다. 하지만, 올 시즌 대부분의 관계자들은 삼성은 최하위를 예측했다.

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객관적 전력의 약점, 비 시즌 전력 보강 요소가 전혀 없다는 점 때문이다.

그리고 개막전을 맞았다.

삼성은 지난 4일 수원 KT 소닉붐 아레나에서 열린 2026~2027시즌 KCC 프로농구 정규시즌 수원 KT와 시즌 개막전에서 81-76으로 승리했다.

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케렘 칸터가 30득점, 13리바운드를 기록했고, 크리스 맥컬러가 19득점, 8리바운드를 올렸다. 국내 선수들도 공수를 조율하면서 쏠쏠한 역할을 했다. 강력한 슈퍼스타는 없었지만, 팀 케미스트리는 너무나 좋았다. 40분 내내 집중하는 모습이 인상적이었다.

경기가 끝난 뒤 김 감독은 또 한 차례 강조했다. "개인 플레이를 하거나, 욕심을 내는 선수는 내 플랜에서 배제할 생각이다. 이미 선수들에게 전달한 내용"이라고 했다.

삼성의 예상치 못한 개막전 1승. 과연 삼성의 올 시즌 운명은 어떻게 될까. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com