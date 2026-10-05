[KBL리뷰]'연패는 안되지' KCC, 현대모비스에 분풀이 첫승…현대모비스, 정관장전 이어 시즌 첫연패

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[스포츠조선 최만식 기자] 시즌 첫 '연패더비'에서 부산 KCC가 한숨 돌렸다.

KCC는 5일 울산 동천체육관에서 벌어진 '2026~2027 KCC 프로농구' 정규리그 울산 현대모비스와의 원정경기서 97대87로 승리했다.

이날 승리로 KCC는 1패 뒤 시즌 첫승을 챙겼고, 현대모비스는 올 시즌 가장 먼저 연패를 당했다.

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우울한 만남이었다. 이번 시즌 첫 '연패더비'다. 두 팀은 지난 3일 개막데이 시리즈에서 각각 첫패를 당했다. 충격 강도로 치면 KCC가 훨씬 클 것이란 예측이 가능하다.

KCC는 LG와의 공식 개막전에서 68대103으로 참패를 하며 디펜딩챔피언의 체면을 단단히 구겼다. 최준용 송교창의 공백 핑계가 무안할 정도로 경기력이 최악이었다.

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오픈매치에서 아껴뒀던 허웅 허훈 형제가 베스트로 출전했는 데도 어시스트, 속공, 리바운드에서 LG에 완전히 밀렸다. 특히 성공률 17%(18개 시도, 3개 성공)의 저조한 3점슛도 홈팬들의 속을 답답하게 만들었다. 기대를 모았던 신입 용병 루이스 킹은 개인기록 상 제몫을 했지만 팀 플레이, 수비에서 의문부호를 달게 만들었다.

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현대모비스는 아쉬움 가득 안고 이날 홈 개막전을 맞았다. 안양 정관장과의 첫 경기 스코어(85대88 패)가 말해주듯, 전체적인 경기 운영은 나쁘지 않았는데 턴오버에 자멸했다.

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시즌 첫 연패 수모의 기로에서 만난 두 감독은 그만큼 비장했다. 양동근 현대모비스 감독은 "결국 턴오버가 문제다. 막판 추격에서도 턴오버가 발목을 잡았다"며 턴오버 주의보를 내렸고, 이상민 KCC 감독은 "나부터 반성했다. 모두 각성하는 계기가 될 것"이라며 대오각성을 예고했다.

연패를 피하려는 의지는 참패의 충격이 컸던지 KCC가 더 강했다. 두 팀은 지난 시즌 맞대결 3승3패 호각지세답게 1쿼터 팽팽하게 맞섰다. '창과 창'의 대결을 연상케 하듯 적극적인 공격을 주고 받았다. 현대모비스가 27-25, 불안한 리드로 출발했다.

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승부가 기울기 시작한 것은 2쿼터 중반을 넘기면서다. KCC의 킹이 완전히 달라진 모습이었다. 무리한 돌파 대신 패스할 곳을 찾았고, 수비에서도 밀착 매치업과 리바운드 가담에서 나무랄 데가 없었다. 여기에 특유의 드리블 스피드를 앞세운 속공에도 선봉에 서니 금상첨화였다.

전반을 61-44로 기분좋게 마친 KCC는 3쿼터 들어서도 숀 롱-킹의 더블 파워를 앞세워 압도적 우위를 지켜나갔다. LG전에서 애를 태웠던 외곽포까지 살아나면서 점수 차는 더 벌어졌다. 3쿼터를 22점 차(82-60)로 마쳤을 때 숀 롱은 이미 2경기 연속 더블더블(25득점, 13리바운드)을 작성할 정도로 KCC는 LG전에서의 답답증을 완천히 떨쳐냈다.

외국 선수 2명 동시 출전한 2, 3쿼터를 지배한 KCC는 4쿼터 추격을 허용할 것 같았지만 그렇지도 않았다. 현대모비스가 신바람이 난 KCC의 기세를 저지할 에너지를 보이지 못했다.

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KCC는 경기 종료 6분21초 전 허웅, 4분23초 전 숀 롱이 각각 5반칙으로 퇴장당하는 고비를 겪기도 했지만 벌어놓은 게 많았던지라 흔들리지 않았다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com