디펜딩 챔프 일본의 후지쯔, 삼성생명 대파하며 박신자컵 2연승으로 조 선두 이어가

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박신자컵 3년 연속 우승에 도전하는 일본의 후지쯔 레드웨이브는 역시 강했다.

후지쯔는 5일 청주체육관에서 계속된 '2026 KB국민은행 박신자컵' 조별리그 A조 경기에서 한국의 삼성생명을 89대66로 꺾으며 2승째를 거뒀다. 지난 3일 대회 개막전에서 지난해 WKBL 우승팀인 KB스타즈에 69대66으로 승리한 후지쯔는 이날도 내외곽의 우위를 바탕으로 연승을 거두며 4강 진출 가능성을 한층 높였다.

박신자컵은 지난 2024년부터 국제 여자농구 교류 및 활성화와 WKBL 6개팀들의 경쟁력을 올리기 위해 해외팀을 초청, 국제대회로 열리고 있다. 일본 W리그에서도 최정상급의 팀인 후지쯔는 첫 해부터 참가, 지난해까지 2년 연속 정상에 오르며 한국보다 한 수 높은 일본 농구의 실력을 보여주고 있다.

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여자농구 월드컵에 참가했던 미야자와 유키, 하야시 사키, 마치다 루이 등 국가대표 3인방에다, 아이치-나고야 아시안게임에서 한국에 이어 은메달을 따낸 일본 국가대표 2진팀의 오와키 하루와 아카기 리호까지 실력파 신예들은 이날 고른 활약을 펼치며 디펜딩 챔프의 위력을 보여줬다.

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삼성생명이 우위에 선 것은 1쿼터에 불과했다. 삼성생명은 김아름와 이예나의 3점포에 아시안게임에서 완전한 핵심으로 자리잡으며 금메달을 딴 주역인 이해란의 연속 페인트존 공략이 주효했다. 여기에 김아름에 이어 교포 선수 가네미츠 아야네의 외곽이 또 터지며 23-19로 앞서갔다.

하지만 정통 센터가 없는 삼성생명의 약점은 2쿼터부터 간파됐다. 후지쯔는 센터 조슈아를 앞세워 지속적으로 삼성생명의 골밑을 공략했고, 수비가 붙을 경우 윙맨 하야시 마호와 아카기를 활용하는 등 내외곽을 모두 공략하며 2쿼터에만 30득점을 기록, 전반을 49-34로 크게 앞섰다.

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이어 3쿼터에선 외국인 선수 퓨어링의 높이를 활용하며 더욱 점수를 벌려갔고, 결국 대승을 완성시켰다. 이날 코트에 나선 14명의 선수가 모두 득점을 올릴 정도였다. 삼성생명은 47-70로 크게 뒤진 4쿼터에 최예슬과 강유림이 3점슛을 포함한 득점포를 가동시켰지만 이미 전세는 크게 기울어진 뒤였다.

정규시즌 개막에 한 달도 남지 않은 가운데, 삼성생명은 아시안게임 출전으로 팀 훈련을 하지 못했던 이해란과 강유림, 그리고 대만 국가대표 한야은까지 이번 대회와 남은 기간 중 빨리 호흡을 맞춰야 하는 과제를 안게 됐다.

청주=남정석 기자 bluesky@sportschosun.com