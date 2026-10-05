'압박 농구' 완성도 높이는 하나은행, 박신자컵 2연승…두 경기 연속 100득점 이상

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지난 시즌 아쉽게 정규리그 우승을 놓쳤던 하나은행이 풀코트 프레스로 확실하게 팀 컬러를 잡았다.

하나은행은 5일 청주체육관에서 열린 '2026 KB국민은행 박신자컵' 조별리그 B조 경기에서 몽골의 울란바타르 아마존스를 101대72로 대파하며 2연승으로 조 선두를 질주했다.

하나은행은 전날 열린 호주 NBL1 빅토리아(빅토리아주 연합팀)와의 첫 경기에서도 수비를 할 때 지속적으로 상대 코트부터 공이 넘어오기 힘들도록 전면 강압 디펜스를 펼치며 상대의 턴오버를 무려 26개나 이끌어내며 103대77의 완승을 거뒀는데, 이날 역시 연속 100득점 이상을 올리고 상대의 턴오버도 24개를 유발시켰다. 빅토리아나 울란바타르 모두 이번 대회에선 약체로 꼽히고 있기에, 하나은행에겐 승패보다는 한 달도 남지 않은 시즌을 앞두고 공수의 완성도를 높이기 위한 과정이라 할 수 있다.

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이미 하나은행은 이상범 감독 부임 이후 처음으로 맞은 지난 시즌에서 초반부터 젊은 팀 컬러를 활용한 전면 압박 수비를 들고 나와 연승을 거두며 시즌 후반까지 1위를 달리는 일종의 센세이션을 일으킨 바 있다. 비록 후반 들어 선수들의 체력이 떨어지고, 주전 선수들이 부상 이탈을 하며 가용 자원이 부족해 이를 끝까지 이어가진 못했지만, 정규리그 2위까지 오르며 만년 하위팀의 이미지를 완전히 벗었다.

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올 시즌엔 이를 더욱 업그레이드 시키고, 완전하게 자리잡게 하겠다는 이 감독의 플랜이 이날 경기를 통해 확실해졌다. 아시아 쿼터 선수로 팀의 주포였던 이이지마 사키와 재계약을 하고, 우리은행과 BNK썸에서 뛰었던 WKBL 유경험자이자 빠른 스피드가 최대 강점인 스나가와 나츠키를 뽑으면서 이미 팀 컬러를 예고한 상황이기도 했다.

하나은행은 이날 전반부터 벤치 자원까지 최대한 활용해 파울을 두려워하지 않는 강한 대인과 협력 수비를 통해 무려 7개의 스틸을 성공시키며 62-28로 크게 앞서 갔다. 스틸을 통한 속공은 물론 전반에만 무려 21개의 3점포를 시도해 10개를 성공시키며 여자농구에선 보기 드문 스코어를 냈다.

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승패가 이미 갈린 후반에도 하나은행은 페이스를 늦추지 않으며 두 경기 연속 100득점 이상의 완승을 거뒀다. 공격에선 빠른 트랜지션을 활용해 최대한 많은 공격 시도를 하는 것도 지난해와 비슷한 패턴이었다. 박소희와 나츠키가 각각 14득점, 고서연과 사키가 각 13득점, 이다현 12득점, 양인영과 정예림 각 11득점 등 7명이 두자릿수 득점에 가세했다.

하나은행은 6일 신한은행, 8일 우리은행을 만나며 본격적인 시험대에 오를 것으로 보인다. 경기 후 이상범 하나은행 감독은 "어차피 기술력이 아직 떨어지는 젊은 선수들이기에 빠른 트랜지션과 강력한 압박 수비를 시즌 내내 펼칠 수 있도록 준비하고 있다. 아시안게임에 나갔던 3명의 선수가 복귀하면서 이들의 경기 체력을 끌어올리고 다양한 조합을 이번 대회에서 시험해보고 있다"며 "결국 신한은행과 우리은행 등 국내팀들과의 경기를 통해 현재 준비중인 전술이 제대로 통할지 나타날 것 같다"고 말했다.

청주=남정석 기자 bluesky@sportschosun.com