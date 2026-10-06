만성관절염 그리고 좌골신경통. 美 ESPN의 우려. 단, 필라델피아 연습 경기 '앨리웁 덩크 르브론, 부상 걱정 무'

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[스포츠조선 류동혁 기자] 미국 ESPN은 르브론 제임스의 부상 변수에 대해 집중 조명했다. 하지만, 필라델피아 자체 연습에서 르브론은 건재함을 과시했다.

미국 ESPN은 6일(이하 한국시각) '르브론 제임스는 올해 41세가 됐다. 몇 가지 건강 문제를 안고 24번째 시즌을 맞이 하고 있다'며 '르브론의 일상은 오전 7시 45분경 식서스 훈련 단지에서 시작되며, 오랜 기간 함께해온 운동 트레이너 마이크 맨시아스가 그의 몸을 단련하기 위해 맞이한다'고 보도했다.

이 매체는 '만성 관절염이 있는 왼발을 집중 케어하고 있다. 지난 시즌에는 좌골신경통으로 시즌 첫 달을 결장했다. 왼발에 만성 관절염이 있고 허리 아래쪽에는 좌골신경통이 있다. 올 시즌 르브론에게 가장 큰 변수가 될 수 있다'고 했다.

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하지만, 미국 농구전문매체 바스켓볼 뉴스는 '만성 관절염과 좌골신경통-르브론 제임스의 기록적인 시즌 뒤에 숨겨진 무서운 현실'이라는 제하의 기사에서 '필라델피아 연습 경기 영상이 매일 공개되고 있는데, 열정적인 필라델피아 관중들의 기대감을 더욱 부추겼다'며 '엠비드가 에지콤을 블록한 모습은 MVP 시절을 떠올리게 했고, 르브론 제임스가 타이리스 맥시의 어시스트를 받아 날아오르는 앨리웁 덩크는 르브론의 건재함을 확인시켰다'고 했다.

이 매체는 '르브론은 건강 문제를 치밀하게 관리하고 있다. 지난해 부상에서 성공적으로 회복했고, 특유의 세심한 몸 관리도 있다. 르브론이 시즌 초반 약간의 어려움을 겪더라도 아직 걱정할 필요는 없다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com