충격적 훈련. 지난 시즌 소림사→올해는 럭비팀. 빅터 웸반야마의 야망. MVP를 위한 특별훈련

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[스포츠조선 류동혁 기자] 지난 시즌은 소림사였다. 올 시즌은 럭비팀이다.

미국 농구전문매체 바스켓볼 뉴스는 6일(이하 한국시각) '빅터 웸반야마가 또 한 번의 예상치 못한 오프시즌 운동으로 바이럴이 되었다'며 '샌안토니오 스퍼스 슈퍼스타 빅터 웸반야마는 오프시즌 동안 프랑스 프로방스 럭비팀과 함께 며칠간 훈련하며 새로운 움직임 패턴을 연습하고 체력을 키웠다'고 보도했다.

웸반야마의 비 시즌은 특이하다. 훈련에 집중하는 것은 공통점인데, 그 수단이 상당히 독특하다.

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지난 시즌 소림사에서 수련했다. 그는 2년 전 불의의 부상으로 시즌 아웃됐다. 정신적 강화와 평정심을 위해 소림사 승려들과 거의 2주간 훈련 세션을 펼쳤다.

결국 지난 시즌 웸반야마는 완벽하게 MVP 레벨로 올라섰다. 올해의 수비수를 차지했고, MVP 경쟁도 펼쳤다. 지난 시즌 샌안토니오 스퍼스를 파이널에 올려놨다.

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올 시즌 한 단계 도약을 노린다. 그가 선택한 방식은 럭비팀과의 합동 훈련이었다.

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이 매체는 '지난 오프시즌에 중국의 역사적인 소림사에서 소림사 승려들과 거의 2주간 바이럴된 훈련 세션을 마친 후, 웸반야마는 이번 여름에도 농구 외 선수들과 함께 운동하며 비 전통적인 훈련을 다시 받아들였다'며 '최근 웸반야마가 프랑스 프로방스 럭비 팀과 함께 훈련하는 영상들이 화제가 됐다. 며칠간 새로운 움직임 패턴을 익히고 체력을 키우기 위해 훈련했다. 그의 팀동료이자 베테랑 공격수 해리슨 반스도 훈련에 합류하는 모습이 보였다'고 했다.

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뿐만 아니었다. 웸반야마는 'NBA 파이널 진출 직후 하킴 올라주원과 훈련을 했다. 그리고 럭비팀과의 훈련도 소화했다. 올라주원과의 훈련은 웸반야마에게 경기력과 침착함을 더해줄 것'이라고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com