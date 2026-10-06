'김단비 원맨팀'에서 벗어난 우리은행…박신자컵서 2연승으로 부활 시동

Advertisement

Advertisement

우리은행이 박신자컵에서 2승째를 거두며 4강 진출 가능성을 한층 높였다.

우리은행은 6일 청주체육관에서 열린 '2026 KB국민은행 박신자컵' 조별리그 B조에서 호주의 NBL1 빅토리아(빅토리아주 연합팀)를 94대60으로 가볍게 제치며 2연승, 하나은행과 함께 공동 조 1위를 달렸다.

우리은행은 첫 경기에 이어 이날도 아시안게임 금메달 주역인 강이슬을 기용하지 않았지만, 승부에 큰 영향은 없었다. 대신 후지모토 마코와 가타야마 나나 등 두 아시아 쿼터와 김단비 이명관 등 기존 국내 멤버들의 실전 경험과 감각을 올리는 데 주력했다.

Advertisement

사실 우리은행은 지난 2년간 김단비 원맨팀이라 불릴 정도로 의존도가 극단적으로 높았다. 2024~2025시즌에는 깜짝 정규리그 1위를 달성했지만, 김단비의 체력이 바닥난 챔피언결정전에선 3패로 힘을 쓰지 못했다. 지난 시즌에는 정규리그 4위에 그쳤다. 기대를 모았던 아시아 쿼터뿐 아니라 이민지 이명관 등 김단비를 받쳐줘야 할 주전들이 부상으로 연속 이탈을 하니 아무리 저력의 팀이라도 버틸 재간이 없었다.

이런 여파로 위성우 감독까지 물러난 우리은행의 올 시즌은 말 그대로 '환골탈태'라 할 수 있다. 전주원 코치의 감독 승진을 시작으로 FA 최대어인 강이슬을 영입한 데 이어, 다른 팀보다 빠르고 안정적으로 두 아시아 쿼터를 영입하면서 일찌감치 시즌 준비에 돌입했다. 여기에 강이슬, 단 1명만 국가대표로 월드컵과 아시안게임에 나서면서, 거의 정상 멤버로 훈련을 했다는 것도 다른 팀들과의 차별점이라 할 수 있다.

Advertisement

강이슬을 쉬게 하고 그동안 합을 맞춰온 기존 멤버들로만 두 경기에 나선 이유이기도 했다. 이를 보여주듯 첫 경기에 이어 이날 빅토리아전도 완성도가 높은 플레이가 많이 나왔다.

Advertisement

김단비가 무리한 공격을 굳이 나서지 않는 가운데, 마코는 군더더기 없는 플레이로 페인트존 돌파, 나나는 외곽포 등 적절하게 공격을 나눠 분담했다. 51-42로 따라잡힌 3쿼터 중반에는 전면 강압 수비로 상대의 턴오버를 연달아 이끌어냈고, 이를 속공 마무리로 연결하며 위기를 벗어났다. 수비와 리바운드에 잠시 전념하던 김단비가 돌파 혹은 유기적인 패스워크에 의한 연속 3점포 성공으로 스코어를 벌린 장면은 분명 지난 두 시즌과는 달라진 모습이었다.

Advertisement

여기에 주포 강이슬까지 합류할 경우, 우리은행은 수비만이 아닌 공수 밸런스가 한층 높아진 팀으로 거듭날 것으로 기대된다. 우리은행의 부활 시동은 박신자컵부터라 할 수 있다.

청주=남정석 기자 bluesky@sportschosun.com