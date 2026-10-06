윤예빈, 친정 삼성생명 앞에서 '손기술' 뽐냈다…KB 64-57 승리하며 박신자컵 2승째 거둬

Advertisement

Advertisement

KB스타즈와 삼성생명이 '2026 KB국민은행 박신자컵' 조별리그 A조에서 맞붙은 6일 청주체육관.

시작부터 흥미로운 경기였다. 이른바 '윤예빈 매치'. 챔프전을 제패한 KB는 지난 시즌을 마치고 FA 박지수, 이채은과는 재계약에 성공했지만 대신 강이슬을 붙잡지 못했다.

강이슬을 완전히 대신할 선수는 물론 찾기 힘든 가운데, 그나마 FA 시장에서 윤예빈을 영입하며 전력 누수를 줄이는데 공을 들였다. 그런데 윤예빈은 프로 데뷔 후 삼성생명에서만 뛰던 프랜차이즈 선수였다. 윤예빈으로선 정규리그에 앞서 친정팀을 공식적으로 첫 '적'으로 만나는 경기, 당연히 관심이 클 수 밖에 없었다.

Advertisement

김완수 KB 감독은 윤예빈을 선발 라인업에 이름을 올렸다. 1쿼터에서 골밑슛 1개를 성공시키며 몸을 푼 윤예빈은 2쿼터에서 기대에 맞는 플레이를 보여줬다.

Advertisement

16-3까지 앞서다 2쿼터 시작 후 상대의 에이스 이해란에게 6득점 등 연속으로 9점을 허용하며 오히려 17-19로 역전을 허용한 상황, 여기서 알토란 같은 3점포 2개를 꽂아넣으며 팀에 다시 리드를 안겼다.

득점은 전반 8득점에서 그쳤지만 이후엔 수비에 집중하는 모습이었다. 팀내에서 가장 많은 8개의 리바운드를 걷어냈고, 어시스트도 가드 사카이 사라에 이어 2번째로 많은 5개를 기록했다. 특히 가장 인상적인 장면은 4쿼터였다. 57-50으로 쫓기고 있는 상황에서 상대의 공격을 차단하는 스틸 2개를 연속으로 기록했다. 특히 2번째 스틸 후 허예은의 3점포까지 이어지면서 결국 팀 승리를 가져오는데 기여를 했다.

Advertisement

Advertisement

경기 막판에 어이없는 패스미스를 한 후 씩 웃으며 김 감독에게 미안하다고 손짓까지 하는 여유도 보였다. 스틸 역시 5개로 양팀 통틀어 가장 많은 기록. 윤예빈은 삼성생명 시절 동료들과 함작해 스틸이 가장 많은 팀을 일궈냈는데, 이 '손기술'을 새로운 팀에서 친정팀을 상대로 제대로 구사했다.

KB는 21개, 삼성생명은 27개의 턴오버를 기록할 정도로 분명 좋지 않은 경기력이었지만, 승부처 싸움에서 집중력이 더 좋았던 KB가 64대57로 승리하며 2승째(1승)를 기록, A조 2위로 올라섰다. 경기 후 김완수 감독은 "물론 정규시즌을 준비하는 과정이긴 하지만, 좋지 않는 경기력을 보여드려 죄송하다"면서 "윤예빈은 최근 수년간 많은 경기를 뛰지 못해 완전한 경기력과 경기 체력은 아니라고 본다. 하지만 팀의 공수 전술에 잘 녹아들고 있다. 경기를 거듭하면서 몸이 더 좋아지면, 경기력도 더 나아질 것으로 기대한다"고 말했다.

청주=남정석 기자 bluesky@sportschosun.com