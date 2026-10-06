[현장분석] 최하위 삼성에 맞고, 우승후보 LG를 때렸다. 도깨비팀 KT, LG를 25점 차 완파. 도대체 양팀은 무슨 일이 있었나

KT 에이스 패리스 배스. 사진제공=KBL

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[수원=스포츠조선 류동혁 기자] 완벽한 이변이 일어났다. 수원 KT가 우승후보 창원 LG를 완파했다.

KT는 6일 수원 KT 소닉붐 아레나에서 열린 2026~2027 KCC 프로농구 정규리그 홈 경기에서 패리스 배스(23득점, 14리바운드)를 앞세워 LG를 97대72로 물리쳤다.

전반 기록은 의외였다.

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LG는 개막전에서 KCC를 완파했다. LG 특유의 조직력, 비밀 병기 2옵션 외인 아치 굿윈이 LG 패턴에 완벽하게 녹아든 모습을 보였다. 우승후보 그 자체였다.

반면, KT는 최하위로 평가받은 삼성에게 패했다. 패리스 배스가 하드 캐리했지만, 공수 조직력이 헐거웠다. 국내 선수들의 부진이 있었다.

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하윤기는 정상이 아니었고, 배스를 제외한 나머지 선수들의 슈팅 야투율이 좋지 않았다. 최대 강점인 수비도 유기적이지 않았다.

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당연히, LG의 우세가 예상됐다. 그런데, 전반 전광판에 찍힌 스코어는 53-39, KT의 14점 차 리드.

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이유가 있었다.

1차 데이터에서 나온 결정적 차이. LG는 2점슛 야투율 29%(21개 시도 6개 성공). 3점슛 성공률은 35%(20개 시도 7개 성공)에 그쳤다.

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반면 KT는 2점슛 성공률 55%(22개 시도 12개 성공), 3점슛 성공률 47%(15개 시도 7개 성공). 결정적 차이였다.

경기 내용을 보자. LG는 KT의 절대 에이스 배스의 수비에 집중했다. 3점슛은 어느 정도 허용한다는 입장이었다. 단, 그 타깃은 문정현이었다. 3점슈팅 능력이 약점으로 꼽히는 대표팀 포워드다.

배스가 골밑으로 전진할 때 LG는 특유의 수비 포메이션으로 더블팀. 배스는 적절하게 패스를 했다. 문정현의 초반 3점슛 2개는 모두 림을 통과했다. LG 수비 작전이 어긋나는 순간이었다.

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KT는 배스의 에이스 그래비티를 최대한 활용하는 한희원, 옥존, 전성현 서민수를 효율적으로 배치했다. 배스는 전반에만 12득점, 4어시스트. 득점과 팀 동료를 살리는 패스가 조화로웠다.

반면, LG는 정인덕과 양홍석이 3점슛을 가동했지만, 굿윈(3점슛 6개 시도 1개 성공)이 부진했다. KT의 강점이 나왔다. 한희원 서민수 등을 붙였고, 잦은 범핑으로 신경전을 유도했다.

LG는 마레이의 골밑 공격으로 활로를 뚫으려 했다. 하지만, KT 2옵션 트레이 포터는 강력한 수비 능력을 지니고 있었다. 아셈 마레이가 전반 25%의 2점슛 야투율을 기록한 이유. 반면 포터는 배스와 2대2를 통한 간결한 움직임으로 10득점(2점슛 성공률 71%)을 몰아 넣었다. 포터가 마레이와의 골밑 싸움에서 밀리지 않으면서 LG의 코어는 급격히 흔들렸다. 전반, KT가 14점 차로 리드한 이유였다.

사진제공=KBL

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후반, LG는 심기일전했다. 수비 압박 강도를 강화했다. LG의 최대 장점 중 하나는 위기에 빠졌을 때 재빠르게 인 게임 조정을 효율적으로 한다는 점이다. LG의 해법은 수비 압박 강화였다.

강하게 수비를 유지한 뒤 빠른 트랜지션으로 반격을 꾀했다. 3쿼터 중반 정인덕의 얼리 오펜스 코너 3점포가 터지면서 10점 차 추격.

양홍석의 3점포. 그리고 마레이의 골밑슛 성공과 동시에 리바운드 다툼을 하던 문정현이 굿윈의 팔을 잡아당기면서 자유투 2개까지 추가로 선언됐다. 그러나 LG의 상승세에서 굿윈은 자유투 2개가 모두 불발. 배스가 오히려 골밑을 돌파하면서 상승세를 잠재웠다. 결국 69-59, KT는 끝내 10점 차 리드를 지키면서 3쿼터 종료.

불안한 리드를 사수하던 KT는 4쿼터 초반 완벽하기 승기를 잡았다. LG는 마레이를 중심으로 공격을 진행했지만, 하윤기의 끈질긴 디펜스에 효율이 떨어졌다. 반면, KT는 아시아쿼터 옥존이 연속 3점슛 2방을 포함, 연속 7득점을 기록했다. 79-64, 15점 차 리드를 잡아냈다. 마레이는 무리한 공격 시도로 오펜스 파울. 매 포제션마다 항의하기도 했다. 배스가 코너 3점포까지 터지면서 18점 차 리드. 승패가 결정되는 순간이었다.

KT는 도깨비 팀이 됐다. 최하위로 평가받던 삼성에 일격을 당한 KT는 곧바로 공수를 정비, 우승후보 LG를 완파했다. 이 과정에서 절대 에이스 배스의 위력, 빅맨 포터의 높은 기량을 확인했다. 강성욱이 시즌 초반 부진하지만, 옥존과 문정현 한희원 서민수 등이 핵심 역할을 하고 있다.

KT 문경은 감독은 미디어데이에서 "문정현의 아시안게임 차출, 하윤기의 부상 후 회복 등 조직력을 맞출 시간이 없었다. 초반 고전할 수 있지만, 11월 A매치 브레이크 때까지 기다려 달라"고 했다. 하지만, 그 시간은 좀 더 앞당겨질 가능성이 높은 이날 인상적 경기력이었다. 수원=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com