[현장인터뷰] 나긋나긋한 목소리. 엄중한 경고! "핑계대면 안된다" LG 조상현 감독의 일침 "두 외인, 상대 신경전 이겨내야 한다"

사진제공=KBL

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[수원=스포츠조선 류동혁 기자] "핑계를 대면 안된다."

LG 조상현 감독은 특유의 나긋나긋한 목소리와 다르게 매우 단호하게 얘기했다.

이날 LG는 KT에게 소위 말해 완전히 '말렸다'. 특히 핵심 코어 아셈 마레이와 아치 굿윈은 상대 신경전에 민감하게 반응했다. 결국 KT에게 완패했다.

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조 감독은 경기가 끝난 뒤 가진 공식 기자회견에서 "속상하다. 게임 내용이 좋지 않다. 팬들에게 죄송하다. 부족하고 선수들을 잡아줘야 하는데, 너무 내부적으로 많이 흔들렸다. 게임 과정인데, 콜 하나 하나에 흔들렸던 게임이다. 제가 부족했던 부분 같다"며 "선수들을 컨트롤해야 하는 게 중요하다. (선수들이) 게임을 임하는 태도에서 팬들이 즐길 수 있는 행동을 가져갔으면 한다"고 뼈 있는 말을 남겼다.

그는 "두 외국인 선수가 민감하게 반응을 한다. 계속 얘기를 하면서 가야 할 것 같다. 억울한 부분이 있다. 그런데 핑계를 대고 본인들의 역할을 하지 않으면 게임이 이렇게 된다. 이겨내면 다르다. 플레이에서 답을 찾지 않고 외부에서 핑계를 대면 안된다. 태도에 대해 다시 한번 각인 시켜줄 것이다"라고 했다.

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조 감독은 "칼 타마요는 들어온 지 얼마 되지 않았다. 무조건 타마요에게 맞출 수 있는 것은 아니다. 계속 컨디션을 끌어올려야 한다. 유기상이 10월에 들어오면 팀 전력은 좀 더 나아질 것으로 보인다"며 "변수들이 너무 많아졌다. 1라운드 정도 끝나봐야 답이 나올 것 같다. 타마요, 양홍석, 굿윈이 키 플레이어다. 2, 3쿼터에 공수에서 제 역할을 하고 굿윈의 슈팅 효율이 중요하다. 플레이오프를 목표로 하고 있다"고 했다. 수원=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com