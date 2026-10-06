[현장인터뷰] 이틀동안 잠 못 이룬 KT 문경은 감독의 결단. "고민 끝 얼리 오펜스 선택" 그의 선택은 왜 적중했나

사진제공=KBL

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[수원=스포츠조선 류동혁 기자] KT 문경은 감독은 지난 삼성전 충격적 패배를 당한 뒤 이틀 동안 잠을 이루지 못했다.

와신상담했다. 우승후보 LG를 잡아냈다.

경기가 끝난 뒤 공식 기자회견에서 문 감독은 "오늘까지 만약에 졌으면 팀 분위기나 자신감이 많이 떨어지면서 매우 좋지 않은 상황이 올 수 있었다"며 "오늘 경기를 잡아내면서 결과적으로 삼성전 홈 패배가 좋은 약이 됐다. 이틀 뒤에 소노와 할 때 자신감이 있을 것으로 보인다. 승패를 떠나서 스탯에서 평균이 나와야 한다"고 강조했다.

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그는 "오늘 2점슛, 3점슛 확률이 어느 정도 괜찮아 보인다. 그렇게 슈팅 성공률이 좋아지면 승리는 저절로 따라올 것이라 생각한다"고 했다.

문 감독은 디테일한 전술 변화를 선수들에게 강조했다.

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그는 "삼성전 패배는 충격이었다. 다른 팀들은 모두 안다. 패리스 배스에게 다득점을 허용하더라도 나머지 선수를 묶으면 KT에게 승리할 수 있다고 생각한다. 그 공식대로 패한 경기가 삼성전이었다. 그래서 잠을 이루지 못했다"며 "여러 고민이 있었다. 배스의 의존도를 줄일까도 고민했다. 하지만, 더욱 효율적 방법은 얼리 오펜스를 통한 포제션 강화였다. 배스의 위력은 유지하되, 국내 선수들에게 얼리 오펜스에서 프리 롤을 줬다. 오전, 오후 집중적으로 비디오 미팅을 했고, 선수들도 잘 이해했다"고 했다.

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이 선택은 유용하다. KT의 구조 상 세트 오펜스에서 결정력은 떨어질 수밖에 없다. 좀 더 정확히 말하면 배스가 가장 확실한 무기다. 배스를 놔두고 나머지 선수들을 활용하는 것은 공격 효율성 측면에서 의문이 있다. 하지만, 공수 트랜지션을 빠르게 가져가면 자연스럽게 배스 의존도에서 벗어날 수 있다. 좀 더 효과적 공격 루트가 뒤따라 온다.

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사실, KT는 조정하기 까다로운 팀이다. 배스라는 절대 에이스가 있지만, 나머지 선수들은 훌륭한 롤 플레이어지만, 경기에 임팩트를 줄 수 있는 부분이 2% 부족한 것도 사실이다. 배스를 중심으로 조직력을 극대화해야 하는데, 메인 볼 핸들러 김선형은 1라운드에 결장한 상황이다. 팀의 구심점이 많지 않은 상황에서 핵심 선수들의 부상(하윤기)과 아시안게임 차출(문정현)로 손발을 맞출 시간도 많이 부족했다.

그는 "2쿼터 벌릴 수 있는 계기는 한희원의 외곽 수비, 트레이 포터의 든든한 골밑 장악이었다. 문정현도 빼놓을 수 없다. 1대1 수비, 2, 3선 수비 리바운드 가담에서 매우 좋은 모습이었다. 3점슛은 보너스라고 생각한다. 오늘은 만족스럽다. 득점 뿐만 아니라 팀 디펜스가 좋았다. LG 마레이 포스트 업에 의한 킥 아웃 패스에 대한 대처에 대해 수비를 준비했는데, 수비도 좋았다"고 했다.

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강성욱이 야투에서 고전하고 있지만, 옥존이 메웠다. 이날 승부처에서 연속 7득점으로 맹활약했다.

문 감독은 "강성욱은 여전히 좋은 선수다. 단, 상대가 3점슛 약점을 알고 스크린 슬라이드 디펜스를 할 때 3점슛을 쏘는데, 이 부분의 비중 조정과 세트 오펜스에서 게임 조율이 필요하다. 배스라는 강력한 무기가 있기 때문에 거기에 따른 게임 세팅 능력이 필요하다. 시즌 전 구상은 강성욱을 메인 볼 핸들러, 옥존을 승부처 투입하려는 것이었다. 옥존이 잘해주고 있지만, 경기 시간에서는 변동이 없을 것"이라고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com