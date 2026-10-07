[KBL 리뷰]'허웅 마침내 감잡았다'시즌 첫 멀티 3점포-두자리 득점…KCC, 가스공사 3연패 몰아넣고 2연승

Advertisement

Advertisement

[부산=스포츠조선 최만식 기자] 남자프로농구 부산 KCC가 천신만고 끝에 연승 시동을 걸었다.

KCC는 7일 부산 사직체육관에서 벌어진 '2026~2027 KCC 프로농구' 대구 한국가스공사와의 홈경기서 베스트 멤버의 고른 활약을 앞세워 103대98로 승리했다.

이로써 KCC는 개막전 1패 뒤 연승을 달렸고, 가스공사는 3연패에 빠졌다. 시즌 첫 연승을 노리는 KCC, 시즌 최다 3연패를 피해야 하는 한국가스공사의 극과 극 만남이다. 이유는 다르지만 간절함에서 같을 수밖에 없던 두 팀은 초반부터 강하게 충돌했다.

Advertisement

화끈한 화력대결이었다. 가스공사는 외곽포로 KCC에 맹공을 퍼부었고, KCC는 확률 높은 포스트 공략으로 대응사격을 했다.

가스공사는 샘조셰프 벨란겔이 외곽 포문을 연 이후 전현우(4개), 케베 알루마, 최승욱이 무려 7개를 합작했다. 이에 맞서 KCC는 숀 롱(11득점), 장재석(8득점)의 착실한 골밑 플레이를 앞세워 좀처럼 기선을 빼앗기지 않았다. 극과 극 공격 농구 덕에 진기록이 탄생하기도 했다.

Advertisement

1쿼터 스코어가 32-30 가스공사의 리드였는데, 두 팀이 1쿼터에 나란히 30점 이상 기록한 것은 2023년 11월 21일 이후 3년 만이다. 당시 가스공사가 30점, 안양 정관장이 41점을 기록했다.

Advertisement

2쿼터에도 두 팀은 한동안 치열하게 맞붙었다. KCC가 역전에 성공한 것은 쿼터 종료 5분55초 전, 식스맨 김동현의 3점포가 터지면서다. 42-39로 앞선 KCC는 이후 루이스 킹-숀 롱의 용병 2명 출전 효과를 극대화하며 리드를 지켜나갔다. 외곽 세례로 1쿼터 효과를 누렸던 가스공사와 달리 KCC는 어쩌다 터진 3점포 덕에 반전의 기틀을 잡았다. 외곽슛 영양가 면에서 KCC가 판정승을 거두며 전반을 58-50으로 마쳤다.

Advertisement

3쿼터 가스공사의 저항도 만만치 않았다. KCC가 킹의 맹활약을 앞세워 한때 16점 차까지 달아났지만 가스공사는 양우혁, 알루마, 정성우의 3점슛을 다시 가동하며 끈질기게 따라붙었다. 쿼터 종료 1분을 남겨 두고 가스공사가 75-82까지 추격하며 경기 분위기는 한층 달아올랐다.

쿼터 종료 직전 3점슛에서 또 희비가 엇갈리는 장면이 눈길을 끌었다. 종료 19.5초 전, 가스공사 양우혁이 3점슛을 성공하며 78-84로 위협하자 KCC 허훈이 1.7초를 남겨두고 3점포로 응수했다.

Advertisement

KCC는 4쿼터 결정적인 3점슛으로 위기를 넘기기도 했다. 93-88로 쫓기던 경기 종료 6분24초 전, 허웅이 3점슛을 터뜨린 것. 앞서 3쿼터에서 시즌 첫 3점슛을 성공한 허웅. 이전 2경기의 부진 탈출을 알리는 신호탄이기도 했다. 마침내 살아난 허웅의 기세를 등에 업은 KCC는 막판까지 이어진 가스공사의 맹추격을 따돌리는데 성공했다.

경기 종료 26.8 초 전, 103-98 쐐기 3점슛을 터뜨린 킹의 원맨쇼는 홈팬들에겐 추가 보너스였다.

부산=최만식 기자 cms@sportschosun.com