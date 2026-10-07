[현장인터뷰]3연패 강혁 감독 "빨리 첫승으로 분위기 전환 하겠다"

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[부산=스포츠조선 최만식 기자] "빨리 첫승을 해야 하는데…."

대구 한국가스공사의 강혁 감독은 수심이 가득한 표정이었다.

가스공사는 7일 부산 사직체육관에서 벌어진 '2026~2027 KCC 프로농구' 부산 KCC와의 경기서 98대103으로 패했다.

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가스공사는 3연패에 빠졌다. 4쿼터 막판 턱밑까지 추격했지만 KCC 주장 허웅과 알토란 용병 루이스 킹의 결정적인 3점슛을 얻어맞으며 또 분루를 삼켰다.

강 감독은 경기 후 인터뷰에서 "끝까지 기회를 잡았지만 4쿼터 고비를 또 넘기지 못했다. 점수 차가 크게 벌어진 상황에서 포기 않고 끝까지 따라붙어 준 선수들이 고생했다"고 총평을 했다.

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그가 꼽은 결정적인 패인은 허훈은 이날 어시스트를 14개나 배달했다. 강 감독은 "허훈의 2대2 플레이에서 어시스트 패스를 너무 허용한 게 패인이 아닌가 싶다"라고 아쉬워했다.

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그래소 소득을 찾았다. "김민규 양우혁 등 신인들이 자신있게 플레이한 점은 앞으로 더 좋아질 것이란 희망을 갖게 만들었다."

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이날 5득점으로 부진한 라건에 대해서는 "오늘도 라건아의 체력적인 문제가 나타났다. 선수들이 고르게 컨디션 밸런스가 좋아서 승리를 가져가야 하는 데 밸런스가 잘 맞지 않는다"면서 "앞서 2경기에서 케베 알루마가 5반칙을 하는 과정에서 라건아에게 부하가 걸렸다. 라건아가 평소대로 16점 정도 했으면 하는 아쉬움도 있다"며 쓴웃음을 삼켰다.

"빨리 첫승을 해서 분위기를 전환하는 게 급선무다. 오는 주말 경기에서 첫승 하도록 다시 준비하겠다"라는 소망도 남겼다.

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부산=최만식 기자 cms@sportschosun.com