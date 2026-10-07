[현장인터뷰]2연승 이상민 감독 "선수들 모두 너무 잘했다. 주말에도 연승가야지"

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[부산=스포츠조선 최만식 기자] "선수들 모두 칭찬하고 싶다."

이상민 부산 KCC 감독은 진땀승에도 선수들의 노고를 치하했다.

이 감독이 이끄는 KCC는 7일 부산 사직체육관에서 벌어진 '2026~2027 KCC 프로농구' 대구 한국가스공사와의 홈경기서 103대98로 승리했다.

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이로써 KCC는 개막전 1패 뒤 연승을 달렸고, 가스공사는 3연패에 빠졌다. 4쿼터 막판 역전 위기에 몰렸지만 허웅과 루이스 킹이 결정타를 날려 준 덕에 승리를 챙길 수 있었다.

이 감독은 이날 경기에 대해 "플레이를 굉장히 잘 한 것 같은데, 점수를 보면 박빙이다. 그래도 선수들 모두 잘 한 경기하고 생각한다"라고 먼저 칭찬을 날렸다.

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주장 허웅은 이날 시즌 첫 3점슛을 포함해 2개를 성공했고, 시즌 처음으로 두 자릿수 득점(13점)을 했다. 그동안 "허웅이가 터져주면 좋겠다"라며 이전 2경기에서 부진했던 허웅의 부활을 고대했던 이 감독이다.

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그런 그는 이날도 "허웅이가 첫 3점슛을 터뜨렸다. 웅이가 터져줘야 하는데 결국 해냈으니 더 좋았다"라며 한숨을 돌렸다.

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이 감독은 위급했던 4쿼터 막판 숀 롱 대신 킹을 교체 투입했고, 킹은 종료 직전 위닝샷을 터뜨렸다. 이 감독의 환상적인 용병술이었다.

이에 대해 이 감독은 "공격의 실마리를 찾으려고 했다. 그렇다면 흔들어 줄 있는 선수로는 루이스가 낫다고 판단했다. 코치들도 그렇게 추천하더라"라며 코치들에게 공을 돌리기도 했다.

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지난 3일 창원 LG와의 공식 개막전 패배로 부산 팬들에게 아쉬움을 안겼던 이 감독은 "주말에 연전을 치른다. 연승 분위기를 계속 이어나가겠다"라는 다짐도 빼놓지 않았다.

부산=최만식 기자 cms@sportschosun.com