'아치 굿윈 21점+양홍석 20점' 창원 LG, '우승 후보' 원주 DB 96-92 제압

사진제공=KBL

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[스포츠조선 김가을 기자]'디펜딩 챔피언' 창원 LG가 '우승 후보' 원주 DB를 잡았다.

창원 LG는 8일 원주DB프로미아레나에서 열린 원주 DB와의 '2026~2027 KCC 프로농구' 원정경기에서 96대92로 이겼다. LG(2승1패)는 직전 경기 패배 아픔을 딛고 승리를 챙겼다. DB는 1승1패를 기록했다.

'빅 매치'였다. DB는 올 시즌 가장 강력한 우승 후보로 꼽힌다. 시즌 전 열린 미디어데이에서 무려 7개 팀이 DB를 우승 후보로 꼽았다. KBL 최고의 아시아쿼터로 꼽히는 이선 알바노를 필두로 헨리 엘런슨, 강상재 등 화려한 멤버를 자랑한다. 올 시즌 '제2 옵션'으로 영입한 레이션 해먼즈도 KBL에서 검증을 마친 선수다. 그는 지난 시즌 울산 현대모비스 소속으로 평균 20.8득점을 기록했다.

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'디펜딩 챔피언' LG도 2연속 정규 리그 우승에 도전한다. LG는 지난 시즌 우승 멤버인 아셈 마레이, 칼 타마요, 양준석 등이 건재하다. 여기에 미국프로농구(NBA) 출신 아치 굿윈을 영입해 공격력을 강화했다. 굿윈은 2013년 NBA 신인 드래프트 1라운드 전체 29순위로 피닉스 선스에 지명됐던 선수다. 그는 개막 두 경기 연속 '20+a' 득점을 기록하며 이름값을 톡톡히 했다.

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팽팽했다. 두 팀은 점수를 주고받으며 치열하게 붙었다. 외국인 선수들의 활약이 빛났다. 확실히 올 시즌 도입된 2~3쿼터 외국인 선수 2명이 동시 출전 제도가 코트 풍경을 바꿨다. 그 누구도 쉽게 리드를 잡지 못했다. DB는 해먼즈, LG는 굿윈이 매서운 손끝을 자랑하며 공격을 이끌었다. 3쿼터까지 LG가 73-70, 단 3점 앞서나갔을 뿐이다. 운명의 마지막 쿼터. 경기장은 더욱 뜨거워졌다. 특히 4쿼터 종료 8분30여초를 남기고 DB 이유진의 파울이 코치챌린지(VAR)로 취소되면서 상황은 더 치열해졌다. 두 팀은 4쿼터에만 7번의 동점을 주고 받으며 격돌했다. 경기 종료 52초를 남기고 92-92로 치열했다. 뒷심에서 LG가 웃었다. 양준석의 득점으로 94-92, 리드를 잡았다. 반면 DB는 강상재의 슛이 림을 빗나갔다. LG는 양준석이 상대 파울로 얻은 자유투 2개를 모두 성공하며 점수 차를 벌렸다. 여기에 마지막 리바운드를 걷어내며 승리를 완성했다. LG는 굿윈(21득점)은 물론이고 양홍석(20득점) 양준석(11득점) 등 국내 선수도 힘을 보태며 승리를 챙겼다. DB는 해먼즈(27득점)와 엘런슨(25득점)이 맹활약 했지만 웃지 못했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com