女 농구 '클럽' 한일전 완성! 우리은행, 박신자컵 결승에서 후지쓰와 격돌

사진제공=WKBL

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[스포츠조선 김가을 기자]아산 우리은행이 청주 KB스타즈를 물리치고 결승행 티켓을 잡았다.

우리은행은 10일 청주체육관에서 열린 KB스타즈와의 2026 KB국민은행 박신자컵 준결승전에서 65대63으로 이겼다. 우리은행은 11일 오후 5시 같은 곳에서 열리는 결승전에서 2025~2026시즌 일본 W리그 3위인 후지쓰 레드웨이브와 격돌한다.

우리은행은 3년 전 대회 결승에서 일본의 도요타 안텔롭스에 패해 준우승했다. 3년 만에 다시 치르는 한-일전에서 대회 첫 우승에 도전한다. 반면, 후지쓰는 대회 3연패를 노린다. KB스타즈는 11일 오후 2시 후지쓰에 패한 인천 신한은행을 상대로 3위 결정전을 치른다.

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우리은행과 KB스타즈의 경기는 이른바 '강이슬 더비'였다. 대한민국 국가대표 슈터인 강이슬은 지난 시즌까지 KB스타즈에서 뛰었다. 새 시즌을 앞두고 자유계약선수(FA)로 풀려 연간 4억2000만원에 우리은행으로 이적했다.

이날 강이슬은 18득점-8리바운드를 기록하며 우리은행 승리에 앞장섰다. 김단비는 17득점-7리바운드, 이명관은 12득점-6리바운드를 올렸다. KB스타즈에서는 허예은이 15득점-8어시스트로 힘냈지만 패배를 막지 못했다.

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한편, 앞서 열린 경기에서는 후지쓰가 신한은행을 88대60으로 눌렀다. 오와키 하루가 17득점-8리바운드, 아카기 리호가 12득점으로 승리를 쌍끌이했다. 신한은행에선 홍유순과 노구치 사쿠라가 각각 12득점을 책임졌다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com