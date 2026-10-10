이규섭 원주 DB 감독, '어제의 동지' 부산 KCC 85-79 제압…대구 한국가스공사, 시즌 첫 승리 '환호'

사진제공=KBL

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[스포츠조선 김가을 기자]원주 DB가 부산 KCC를 제압했다.

DB는 10일 부산 사직체육관에서 열린 KCC와의 '2026~2027 KCC 프로농구' 원정 경기에서 85대79로 이겼다. DB는 2승1패, KCC는 2승2패를 기록했다.

이상민 KCC 감독과 이규섭 DB 감독은 현역 시절 2007년부터 2010년까지 서울 삼성에서 함께 코트를 누볐다. 2014~2022년엔 이상민 감독과 이규섭 코치로 서울 삼성에 몸담았다. 한동안 해설위원으로 활동하던 이규섭 감독은 지난 시즌 이상민 감독이 사령탑으로 있던 KCC 코치로 합류해 챔피언결정전 우승을 도왔다. 올 시즌을 앞두고는 DB 지휘봉을 잡고 둥지를 옮겼다.

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승패는 4쿼터 막판 갈렸다. DB는 KCC의 매서운 공격력에 한 때 5점 차까지 추격을 허용했다. 그러나 KCC는 DB의 강건한 수비를 뚫지 못했다. 경기 종료 1분 50초를 남기고 숀 롱이 골 밑 돌파에 나서다 헨리 엘런슨에게 파울을 범해 5반칙 퇴장을 당했다. DB 쪽으로 분위기가 기울었다. 엘런슨이 24득점-8리바운드를 기록하며 팀을 승리로 이끌었다. KCC는 외국인 선수 싸움에서 밀렸다. 허훈이 22득점-10어시스트로 분투했다.

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대구 한국가스공사는 울산 현대모비스를 잡고 개막 4경기 만에 시즌 첫 승리를 챙겼다.

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한국가스공사는 울산 동천체육관에서 펼쳐진 원정 경기에서 81대75로 이겼다. 라건아가 25득점-10리바운드로 승리에 앞장섰다. 이로써 한국가스공사는 1승3패를 기록했다. 반면, 현대모비스는 승리 없이 3패를 기록했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com