후지쓰 목에 방울 달기! 박신자컵 3연패 노리는 후지쓰. 결승 진출 우리은행 첫 우승 가능할까

강이슬.. 사진제공=WKBL

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[스포츠조선 류동혁 기자] 후지쓰 레드웨이브의 목에 방울을 달 수 있을까.

후지쓰는 박신자컵 단골 우승팀이다. 이번에도 결승에 올랐다. 3연패를 노린다.

결승 파트너는 아산 우리은행이다.

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우리은행이 청주 KB를 물리치고 2026 KB국민은행 박신자컵 결승에 진출했다.

우리은행은 10일 청주체육관에서 열린 대회 준결승전에서 KB를 65-63으로 눌렀다.

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강이슬 더비였다. 지난 시즌 청주 KB의 우승 주역인 강이슬은 FA 자격을 얻은 뒤 우리은행으로 이적했다. 그리고 친정팀을 만났다.

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2026년 아이치-나고야 아시안게임 우승 주역인 강이슬은 부상 여파로 이번 대회 예선에서 제대로 모습을 보여줄 수 없었다. 하지만, 부상 부위를 점검한 그는 4강전에서 팀내 최다인 18득점을 넣으면서 존재감을 과시했다. 에이스 김단비와의 호흡도 좋았다. 김단비는 17득점, 7리바운드, 이명관은 12득점, 6리바운드를 올렸다.

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KB는 강이슬과 대표팀 동료였던 허예은이 15득점, 8어시스트로 분전했다. 하지만, 부상 이후 복귀한 박지수는 컨디션이 올라오지 않았다.

또 다른 4강전에서는 후지쓰가 신한은행을 88-60으로 물리쳤다.

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3년 전 우리은행은 W리그 토요다에게 결승에서 패했다. 3년 만의 결승 진출이다. 국제대회로 격상된 박신자컵에서 한국 팀으로 첫 우승을 노린다.

김단비 강이슬 이명관 등 강력한 포워드진과 아시아쿼터 후지모토 마코가 팀 전력의 핵심이다.

후지쓰는 이번 대회에도 강력한 우승후보다. 대회 2연패에 성공한 후지쓰는 베테랑 가드 마치다 루이를 비롯해 일본 대표팀을 거친 선수들이 다수 포함돼 있다. 단, 핵심 빅맨이자 귀화선수 조슈아가 부상으로 이탈해 있는 상태다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com