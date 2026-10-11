우리은행 박신자컵 결승 진출. 김단비 강이슬 에이스 그래비티. 리그 판도를 뒤흔들 다이내믹 듀오가 나타났다.

사진제공=WKBL

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[스포츠조선 류동혁 기자] 아산 우리은행 김단비는 청주 KB 박지수와 더불어 리그를 대표하는 에이스다.

지난 시즌 두 선수는 모두 강력한 임팩트를 발휘하지 못했다. 박지수는 부상이 있었다. 챔피언결정전에서 부상으로 결장했다.

하지만, KB는 강력한 트랜지션과 허예은 강이슬의 맹활약으로 결국 우승을 차지했다.

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김단비는 우리은행의 에이스로 고군분투했다. 그러나, 지난 시즌 그를 도와줄 선수가 마땅치 않았다. 체력 저하와 잔부상으로 슈팅 밸런스가 흐트러졌다.

두 절대 에이스가 주춤하자 강이슬을 중심으로 허예은 이해란 등이 리그를 대표하는 선수로 자리매김하기 시작했다.

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비 시즌, 리그를 뒤흔들 이적이 있었다. KB의 양대 축인 박지수와 강이슬이 동시에 FA로 풀렸다. 박지수는 KB에 잔류, 강이슬은 우리은행을 선택했다.

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올 시즌 가장 강력한 후보로는 부산 BNK를 꼽는다. 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 맹활약했던 안혜지와 이소희가 백코트진에 있고, 최이샘 김소니아 박혜진 타니무라 리카 등 주전 전원이 올스타급 멤버로 즐비하다. 하지만, 박신자컵에서 보여준 우리은행의 힘은 만만치 않다.

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김단비와 강이슬, 리그 최고의 에이스 2명의 그래비티가 강력하다.

중력이라는 뜻의 그래비티는 농구에서 '에이스 그래비티'라는 용어로 쓰인다. 수비수를 끌어당긴다는 의미로 에이스를 막기 위해 수비수가 1명 혹은 2명이 붙을 수밖에 없는 현상이다.

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스페이싱이 넓어지고 팀 동료에게 많은 찬스가 난다. 전술적 옵션도 많아진다. 우리은행은 김단비와 강이슬의 그래비티가 어마어마할 수 있다.

일단 박신자컵 4강에서 보여줬다. 우리은행은 10일 청주체육관에서 열린 2026 KB국민은행 박신자컵 준결승에서 청주 KB를 65-63으로 눌렀다.

김단비가 메인 볼 핸들러, 강이슬이 윙맨으로 활약했다. 공격에서 내외곽을 오갔고, 수비에서도 호흡을 맞췄다. 아시안게임에서 돌아온 강이슬이 부상 여파와 기존 팀원간의 호흡이 잘 맞진 않았지만, 노련함으로 단기간 손발을 맞추는 모습.

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두 선수가 함께 코트에 들어서자, 우리은행 공격 옵션은 매우 다양해졌다. 기본적으로 수비수 1명이 붙었고, 더블팀이 들어가는 경우도 있었다.

스페이싱이 넓어지자, 이명관, 카타야마 나나(9득점) 등이 적극 활용했다. 우리은행의 공격 루트가 다양해졌고, 고른 득점 분포를 보였다. 아시아쿼터 1순위 후지모토 마코까지 정상적으로 가세하면 그 임팩트는 더욱 강해질 것으로 보인다.

두 선수가 우리은행의 코어로서 그래비티를 보이는 것은 단순한 의미가 아니다. 리그 판도에 강력한 임팩트를 줄 수 있다. 우리은행이 BNK, KB와 더불어 강력한 우승 경쟁을 펼칠 수 있다는 의미다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com