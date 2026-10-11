"MJ의 특별함, 엄청난 감정 지배력" 스티브 커 감독의 증언 "조던이 이끄는 동안, 모두가 승리를 확신했다"

AP연합뉴스

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[스포츠조선 류동혁 기자] 스티브 커 감독은 특이한 이력이 있다. 마이클 조던과 함께 시카고 불스에서 뛰었다. 골든스테이트 지휘봉을 잡은 뒤 감독으로서 르브론 제임스와 코트에서 경쟁했다.

파리올림픽에서는 미국 대표팀 감독으로 르브론과 호흡을 맞췄다.

조던과 르브론의 NBA 역대 최고 선수의 논쟁에서 가장 객관적 판단을 할 수 있는 위치다. 그는 답을 내진 않는다. 단, 두 선수의 강력함과 특별함을 언급한다.

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이번에도 마찬가지다. 조던에 대해 언급했다.

미국 농구전문매체 바스켓볼 네트워크는 11일(한국시각) '스티브 커 감독이 마이클 조던의 특별함을 얘기했다. 가장 감정적으로 지배적인 운동선수라고 설명했다'며 '스티브 커는 조던이 경기장 내 모든 사람들이 승리할 수 있다고 믿게 만들었다고 말한다'고 했다.

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이 매체는 '조던의 감정적 지배력이 그를 독보적인 존재로 만들었다. 조던의 승리에 대한 의지는 끝이 없었다. 그는 어떤 일에서든 지는 것을 싫어했다'며 '스티브 커 감독은 조던의 엄청난 승부욕은 비교가 안 될 정도라고 했다. 신체 능력도 놀라웠지만, 감정적으로 지배적인 힘이 있었는데, 그건 말로 표현할 수 없다고 했다'고 덧붙였다.

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또 '조던의 아우라는 너무나 압도적이어서 불스를 믿을 수 없을 만큼 자신감 넘치는 팀으로 만들었다. 커는 이를 증언할 수 있다. 조던이 이끄는 동안 모두가 불스가 이길 것으로 기대했다. 구단부터 팬, 언론, 매점업자까지, 모두가 조던의 리더십, 슈팅 능력, 그리고 뚜렷한 분위기 덕분에 시카고가 우승할 것이라 기대했다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com