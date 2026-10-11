[현장인터뷰] 김완수 감독 "아직 조직력 부족. 스몰 라인업, 빅라인업 극대화 계속 준비할 것"

사진제공=WKBL

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[청주=스포츠조선 류동혁 기자] 청주 KB 김완수 감독은 선수들의 최선을 다한 모습에 칭찬을 했다. 단, 팀의 부족한 부분에 대한 예리한 지적도 있었다.

KB는 3~4위전에서 신한은행에게 완패했다.

경기가 끝난 뒤 가진 공식 기자회견에서 김 감독은 "공격적 부분에서 안 풀렸다. 수비는 열심히 했다. 사용할 수 있는 가용인원의 한계가 있었다. 최선을 다했다고 생각한다"며 "분명한 보완점 알았기 때문에 시즌 앞두고 연습을 해야 할 것 같다. 좋은 마무리를 했어야 했는데, 팬들에게 죄송. 너그럽게 봐주셨으면 한다"고 했다.

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박지수가 결장했다. 김 감독은 "준결승에서 허벅지 근육통이 있었다. 박지수는 관리 차원으로 출전시키지 않았다"며 "오늘 경기는 허예은에 대한 과도한 의존도가 있었다고 생각한다. 나윤정 양지수 이채은 윤예빈 등이 공격적인 부분을 더 했으면 한다. 상대 수비가 강하지만, 그 안에서 여유와 상대 공략부분이 필요하다. 더 좋아질 것으로 보인다"고 했다.

그는 "선수 하나하나 발전보다는 전체적으로 세컨드 선수가 많이 발전했다. 한 단계 성장하기 위해서는 박신자컵을 통해서 더욱 성장해야 한다고 생각한다. 이번 대회에서 경험을 더 쌓은 것 같다. 박지수 허예은 윤예빈 송윤하 등이 합을 만들어야 할 것 같다. 아직 조직적으로 완성되지 않았다. 스몰 라인업, 빅 라인업의 장점을 극대화를 계속 준비할 것"이라고 했다. 청주=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com