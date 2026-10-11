[현장인터뷰] 신한은행 최윤아 감독 불만족 인터뷰 "3위? 좋은 성과. 하지만, 보완할 부분 너무 많아"

신한은행 최윤아 감독. 사진제공=WKBL

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[청주=스포츠조선 류동혁 기자] 신한은행 최윤아 감독에게 만족은 사치다.

신한은행은 박신자컵 3위를 차지했다. 예상을 뛰어넘는 좋은 성과다. 하지만, 최 감독은 만족을 경계했다.

그는 경기가 끝난 뒤 가진 공식 기자회견에서 "아직 숙제가 더 많은 것 같다. 흐름 상의 정리가 안되는 느낌이다. 몸싸움이나 밀려다니는 경향을 보여서 단단히 준비해야 할 것 같다"고 했다.

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이날 김지영은 트리플 더블에 어시스트 1개가 모자란 놀라운 활약을 했다. 그러나 최 감독은 "사실 끝나고 많이 혼냈다. 우리 팀의 1번을 맡고 있다. 과정에서 책임감을 많이 요구하고 있다. 전체적으로 반성할 부분이 있다. 이런 부분이 개선된다면 김지영 뿐만 아니라 팀이 더 강해질 것 같다. 단, 김지영이 작년보다는 어떤 부분에서 해야 할 지를 알고 있고, 그런 부분이 많이 좋아졌다고 생각한다"고 했다.

또 "이번 대회 3위는 좋은 성과다. 단, 아시아쿼터 선수들은 한국 리그에 좀 더 빨리 적응해야 한다는 생각이 든다. 선수들이 전반적으로 어떤 포인트가 부족한 지 아는 것 같다. 이번 대회를 통해서 많이 느끼지 않았나 생각한다"고 했다.

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아시아쿼터 2명의 선수에 대해서는 "황샹팅은 들어온 지 얼마되지 않았다. 최고참이다. 의외로 팀 중심을 잘 잡아주고 있다. 예상보다 파워가 있고 5번으로서 활용도가 높을 것 같다. 사쿠라는 수비적인 부분에서는 잘해주고 있다. 리그의 수비가 거친 부분이 있는데, 적응이 필요하다고 생각한다. 슈팅이 없는 선수는 아니다. 이번 대회 슈팅이 잘 들어가지 않았는데, 자신감이 떨어진 것 같다. 적극적 슈팅을 요구하고 있다. 이 선수가 잘해야 우리 팀의 코어가 강해질 수 있다고 생각한다"고 했다.

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그는 리바운드를 강조했다.

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최 감독은 "우리 팀은 기술적으로 상대에 비해 떨어진다. 리바운드 없이는 안되는 팀이다. 리바운드, 루스볼이 기본으로 되어야 한다. 물론 그것만 강조하는 것은 아니다. 하지만, 게임이 안 될 때는 리바운드 조차도 안된다. 리바운드를 많이 요구하고 있다. 홍유순이 대표팀에서 성장을 많이 한 것 같다. 본인이 자신감을 가지고 노력을 해주면 좋을 것 같다. 3위를 한 것은 좋다. 만족하진 못한다. 보완해야 할 게 더 많다. 자신감을 가지되 보완할 부분을 잘 준비해야 한다. 시즌에서는 더 높은 곳을 바라봤으면 좋겠다"고 했다. 청주=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com