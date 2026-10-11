[현장분석] 우리은행 분패. 후지쯔 박신자컵 3연패 성공! 마치다 루이의 승부처 마스터 클래스. 왜 세계적 가드인지 입증했다.

우리은행 김단비와 후지쯔 마치다 루이. 사진제공=WKBL

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[청주=스포츠조선 류동혁 기자] 아산 우리은행은 일본 후지쯔 레드웨이브의 3연패를 막지 못했다.

우리은행은 11일 청주체육관에서 열린 '2026 KB국민은행 박신자컵' 결승전에서 일본 W리그 강자 후지쯔에 71대78로 분패했다.

후지쯔는 박신자컵 3연패에 성공했다. 첫 우승을 노렸던 우리은행은 김단비(12득점, 12리바운드, 8어시스트)와 이명관(20득점이 분전했다. 주전 5명이 모두 두자릿수 득점을 기록했지만, 패배를 막진 못했다.

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후지쯔는 사만다 퓨어링(17득점, 10리바운드), 마치다 루이(14득점, 7어시스트)가 맹활약했다.

사진제공=WKBL

전반전

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초반, 우리은행에 강력한 변수가 발생했다. 김단비가 레이업 슛을 성공시킨 뒤 착지가 불안했다. 허리를 부여잡고 한동안 일어나지 못했다. 결국 강이슬과 교체됐다.

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우리은행은 이날 강이슬이 벤치에서 출발. 후반을 대비하려는 포석이었다. 하지만, 김단비의 허리 부상으로 강이슬이 조기 투입됐다.

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단, 김단비는 잠시 휴식을 취한 뒤 코트에 들어섰다. 다행이었다.

강이슬의 3점슛이 호조였다. 2방이 터졌다. 8-7, 우리은행의 역전. 김단비가 치고 들어간 뒤 강이슬에게 연결. 정면 3점포가 터졌다. 후지쯔의 작전타임.

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우리은행의 초반 타깃은 명확했다. 후지쯔는 핵심 빅맨 조슈아(1m90)가 부상으로 이탈. 사만다 퓨어링(1m91)이 골밑의 핵심이다. 단, 퓨어링은 외곽 수비가 취약하다. 이 부분을 '매치업 헌팅', 효율적이었다.

단, 우리은행은 슈팅 적중률이 아쉬웠다. 상대적으로 후지쯔의 외곽 수비는 매우 견고했다. 후지쯔의 수비는 김단비와 강이슬에게 집중된 상황. 아시아쿼터 카타야마 나나가 메인 볼 핸들러 역할을 했는데, 효율은 떨어졌다. 야금야금 추격하던 후지쯔. 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승에서 일본 대표팀 에이스로 맹활약했던 오와키 하루가 묵직한 골밑 돌파로 자유투 1점을 추가, 11-11 동점을 만들었다.

그리고 하루가 또 다시 골밑 득점으로 후지쯔의 역전. 흐름이 좋지 않았다. 후지쯔는 로테이션을 적극적으로 돌리면서 후반을 대비. 백업진이 약한 우리은행은 김단비, 마코가 2개의 파울로 부담감이 늘었다.

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. 후지쯔는 아카기 리호의 3점포가 터졌다. 19-15, 1쿼터 4점 차 후지쯔의 리드로 종료.

2쿼터 김단비와 강이슬이 움직였다. 김단비의 3점포, 강이슬의 미드 점퍼가 터졌다. 후지쯔가 팀내 최고 슈터 하야시의 연속 3점포, 골밑 포스트 업에 특화된 하루가 연속으로 득점하면서 응수.

우리은행은 강이슬의 그래비티를 완벽하게 활용했다. 더블팀이 들어오자, 강이슬이 절묘한 스윙 패스. 이명관의 3점포가 터졌다. 1쿼터, 제대로 되지 않았던 부분이었다.

후지쯔는 또 다시 변화를 줬다. 사만다가 들어왔다. 후지쯔와 우리은행의 차이점. 후지쯔는 강력한 백업진으로 40분 내내 비슷한 전력을 유지. 간판 스타 마치다 루이가 뛰지 않아도 큰 공백이 없었다. 반면, 우리은행은 로테이션 폭이 한정적이었다. 우리은행이 절묘한 패스로 이명관의 절묘한 코너 3점포를 성공시켰다. 하지만, 후지쯔는 2쿼터 모습을 드러낸 마치다가 미드 점퍼. 그리고 3점포를 터뜨리면서 기세를 올렸다.

마치다의 절묘한 패스에 의한 속공이 터졌다. 41-31, 10점 차 후지쯔의 리드. 우리은행의 작전 타임.

마치다는 너무나 노련했다. 또 다시 스크린을 이용한 미드 점퍼를 성공시킨 뒤 깨끗한 픽 앤 롤 2대2로 우리은행 수비를 찢었다. 2쿼터 마지막 공격, 마치다는 절묘한 헤지테이션으로 강계를 뚫고 골밑 돌파. 전반 49-37, 12점 차 후지쯔의 리드로 종료됐다.

사진제공=WKBL

후반전

우리은행은 안간힘을 썼다. 하지만, 후지쯔의 강력한 압박 수비는 여전히 견고했다.

사만다가 부드러운 돌파로 김단비의 수비를 벗겨낸 뒤 골밑 돌파, 바스켓 카운트를 얻어냈다. 후지쯔는 외곽 뿐만 아니라 효율적 골밑 패스로 내외곽을 압박했다. 58-43, 15점 차 후지쯔의 리드. 우리은행의 작전타임.

김단비가 절묘한 커팅으로 공격 활로를 뚫었다. 블록슛까지 했다. 카타야마 나나의 3점포가 터졌다. 후지쯔는 여전히 수비와 트랜지션에서 위력적이었다. 김단비가 하루의 속공을 블록, 이후 절묘한 패스로 이명관의 골밑 돌파를 도왔다. 10점 차 추격. 흐름이 미묘하게 바뀌었다. 김단비가 3쿼터 초반 힘을 냈다.

하루가 부정 스크린으로 공격자 파울. 나나가 김단비의 스크린을 받은 뒤 3점포를 터뜨렸다. 결국 56-64, 8점 차로 추격하면서 3쿼터 종료.

4쿼터, 마코의 미드 점퍼로 우리은행은 6점 차까지 추격. 이후 이명관의 코너, 마코의 윙 3점포가 잇따라 터졌다. 결국 64-64, 동점. 4쿼터 8분19초를 남기고 승부는 원점으로 돌아갔다.

후지쯔의 작전 타임. 마치다 루이와 사만다를 투입했다. 시그니처 2대2가 나왔다. 루이가 픽 앤 팝. 절묘한 패스. 사만다는 3점 라인에서 돌파하면서 골밑 성공. 하지만, 우리은행은 나나가 백보드 3점포를 터뜨렸다. 결국 역전에 성공했다.

하지만, 후지쯔는 흔들리지 않았다. BNK와의 예선 마지막 경기에서도 4쿼터 마지막 접전 상황에서 흔들리지 않은 조직적이면서 약속된 플레이를 펼쳤다. 이번에도 마찬가지였다. 약속된 패턴으로 마에자와의 돌파, 자유투를 획득했다. 자유투 2개 중 1개만 성공. 67-67, 동점. 우리은행 아시아쿼터 마코의 트레블링.

후지쯔는 인상적 장면을 펼쳤다. 마치다 루이와 사만다의 2대2. 여기에 변형을 가미했다. 결국 사만다의 골밑슛, 가장 확률높은 공격을 절체절명의 승부처에서 흔들림없이 했다. 69-67, 2점 차 후지쯔의 리드.

3분31초를 남기고 강이슬이 투입됐다.

후지쯔는 혼 오펜스를 실행했다. 마치다의 절묘한 패스를 미야자와(1m83)가 잡았고, 순간적으로 돌파하면서 사만다에게 연결. 빅맨이 없는 우리은행의 아킬레스건을 노리는 디테일한 패턴이었다. 그러나, 우리은행의 육탄 방어에 막혔다. 김단비가 사만다를 제치고 시그니처인 왼쪽돌파로 동점. 그러자 마치다 루이가 스페인 픽 앤 롤에 의한 미드 점퍼로 침착하게 역전.

후지쯔에게 행운의 여신이 미소지었다. 수차례 패스 이후 마치다에게 오픈 3점포 찬스가 왔다. 마치다의 유일한 약점이 3점슛. 그는 신중하게 3점슛을 쐈는데, 두 차례 림을 튕긴 뒤 그대로 통과. 너무나 결정적인 3점포였다.

반면 우리은행은 이명관의 골밑슛이 림을 외면했다. 체력적 부담감이 극대화됐다. 결국 승부처에서 후지쯔의 정교한 패턴이 우리은행이 무너졌다.

우리은행은 잘 싸웠다. 수비 조직력도 준수했다. 체력적 부담감을 안고 뛴 투지는 높은 평가를 받을 만했다. 하지만, 후지쯔는 승부처에서 남극의 얼음처럼 냉정했다. 세계적 가드 마치다는 승부처에서 가장 확률높은 슈팅 셀렉션을 세팅했고, 결국 적중했다. 그의 클래스를 보여준 승부처 경기력이었다. 한국 선수들이 꼭 보고 배워야 할 냉정함과 상황 판단이었다. 후지쯔는 박신자컵 3연패를 차지했다. 그럴 자격이 있는 팀이었다. 청주=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com