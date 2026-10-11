[현장인터뷰] 우리은행 전주원 감독 "저도 초보입니다. 김단비, 강이슬 시너지 효과 극대, 나의 숙제"

사진제공=WKBL

Advertisement

Advertisement

[청주=스포츠조선 류동혁 기자] 우리은행은 박신자컵 결승에서 일본 W리그 강호 후지쯔에게 분패했다.

잘 싸웠다. 김단비는 건재함을 과시했고, 강이슬과의 호흡도 나쁘지 않았다. 아시아쿼터 카타야마 나나, 후지모토 마코의 경쟁력을 확인한 점도 값진 소득이었다.

우리은행은 잘 싸웠다. 후지쯔의 냉정하면서도 소름돋는 승부처 플레이에 당하긴 했지만, 경쟁력은 충분했다.

Advertisement

우리은행 전주원 감독은 경기가 끝난 뒤 가진 공식 기자회견에서 "4경기를 연속으로 치렀다. 선수들이 너무 힘들었을 것이다. 막판에 한번 넘기려고 했는데, 역부족이었다"며 "강이슬의 체력적 부담감이 너무 많아서 4쿼터 약간 늦게 투입했다. 나름 수확이 있었던 것 같다"고 했다.

전 감독은 "결승이라 아시아쿼터 2명을 모두 투입했지만, 한국팀과의 경기에서는 1, 4쿼터에는 아시아쿼터 1명, 2, 3쿼터에는 2명을 투입하면서 지키려고 했다. 오늘은 체력적 문제가 있었다. 후지쯔는 예선에서 20분 이상 뛴 선수가 없었다. 채력적 차이가 컸다"며 "그래도 체력은 핑계다. 승부처 디펜스 옵션에서 많이 차이가 났다. 강이슬이 뛰어준 것에 대해 고맙다. 김단비 이명관이 많이 뛰었는데, 결승전이어서 바꿔줄 수 없었다. 선수들도 괜찮다고 얘기했다"고 했다.

Advertisement

전 감독은 "감독으로서 첫 대회였고, 진짜 시즌은 아니지만, 예방 주사를 미리 맞은 것이라 생각한다. 보완해야 할 점은 수비 로테이션이다. 상대에 따라 수비 변화를 줘야 하는데 그런 시간적 여유가 없었다. 마치다 루이가 슛을 많이 쐈다. 경기 초반 연습을 하지 않았던 수비를 했다. 김단비와 강이슬의 시너지를 극대화하는 게 저의 숙제라고 생각한다. 점점 나아지는 게 있었으면 좋겠다"고 했다.

Advertisement

그는 "4~5년 전만 해도 일본 선수들과 실력 차이가 명확했지만, 지금 많이 줄이고 있는 상황이다. 체력적 부분이나 백업 멤버가 갖춰지면 일본 프로농구팀과의 격차는 그리 크지 않다고 생각한다"고 했다. 청주=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com