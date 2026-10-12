"르브론과 비슷하다!" 카이리 어빙의 극찬. 댈러스 2년 차 1옵션 에이스 쿠퍼 플래그 "공수겸장. 보이스 리더다. 비슷하다"

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[스포츠조선 류동혁 기자] "르브론과 비슷한 면이 있다!"

올 시즌 부상에서 돌아온 카이리 어빙. 댈러스 매버릭스의 2옵션으로 신예 에이스 쿠퍼 플래그와 호흡을 맞출 것으로 보인다.

어빙은 플래그에 대해 대담한 비교를 했다. 르브론 제임스와 비교한 것이다.

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미국 농구전문매체 헤비 스포츠는 12일(이하 한국시각) '카이리 어빙은 쿠퍼 플래그와 함께 올 시즌 댈러스 매버릭스에서 처음으로 호흡을 맞출 예정이다. 프리시즌 경기를 한 경기밖에 하지 않았지만, 어빙은 이미 플래그에서 전 팀 동료 르브론 제임스의 모습을 엿보고 있다'고 보도했다.

마카오에서 열린 댈러스-휴스턴의 프리시즌 경기가 끝난 뒤 어빙은 '쿠퍼는 아주 어린 나이에 경쟁심을 가지고 팀을 이끌 수 있다는 점에서 비슷한 면이 있다고 생각한다. 공수 겸장이라는 점도 좋고, 2년 차에 보이스 리더라는 점도 좋다'고 했다.

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세인트 빈센트-세인트 메리 고교를 졸업한 르브론 제임스는 신인드래프트 1순위로 클리블랜드 캐벌리어스에 지명됐다. 역대 최고의 잠재력을 가졌던 르브론 제임스는 2년 차부터 팀의 에이스로서 자리매김했다. 어빙은 플래그를 르브론의 신예 시절과 비교한 것이다.

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어빙과 르브론 제임스는 2014년부터 2017년까지 클리블랜드 캐벌리어스에서 3시즌 동안 팀 동료로 함께 뛰었다. 세 시즌 모두 NBA 파이널에 진출했고, 2016년에는 우승을 차지했다.

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어빙은 19개월 동안의 공백이 있었다. 무릎 십자인대가 파열됐고, 올 시즌 복귀 준비를 마쳤다.

이 매체는 '어빙과 플래그는 서부 컨퍼런스에서 최고의 원투 펀치 중 하나로 여겨진다. 34세의 카이리 어빙은 이번 시즌 쿠퍼 플래그의 멘토가 아니라 2옵션으로 활약할 것으로 보인다. 쿠퍼 플래그에 집중된 수비를 풀어주는 역할을 할 것으로 보인다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com