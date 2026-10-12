해체된 줄 알았던 '소삼가몹'. 충격적 삼성의 3연승. 소노, 현대모비스의 부진. 소삼가몹 반전은 현재진행형이다.

사진제공=KBL

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[스포츠조선 류동혁 기자] 지난 시즌 강타했던 KBL의 강력한 밈(Meme) 중 하나는 '소삼가몹'이었다. 시즌 중반 뚜렷하게 갈렸던 상위권과 하위권의 판도.

고양 소노, 서울 삼성, 대구 가스공사, 현대모비스가 4약이었다.

6강은 고정적으로 보였고, 농구 팬은 자조적 약어로 소삼가몹을 지칭했다. 그런데, 반전이 있었다. 소노가 시즌 막판 엄청난 뒷심을 발휘했다. 결국 플레이오프에서 돌풍을 일으키면서 파이널까지 진출했다.

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'소삼가몹'의 역사는 시즌 막판 소노의 반란, 소삼가몹의 반전으로 끝났다. 그리고 그대로 잊혀지는 듯 했다.

소노는 올 시즌 원주 DB, 창원 LG와 함께 3강으로 꼽혔고, 울산 현대모비스 역사 다크호스로 자리매김했다.

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'소삼가몹'의 반전의 흐름은 올 시즌 이어지고 있다. 그런데, 주인공은 의외다. 도저히 탈출할 것으로 보이지 않았던 서울 삼성이 파죽의 3연승을 했다.

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올 시즌 분위기는 혼돈 그 자체다. 예상하지 못했던 것은 아니다. 외국인 선수 2명의 출전쿼터가 기존 4쿼터에서 6쿼터로 늘어났다. 수많은 변수가 창출됐다.

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하지만, 삼성은 예외로 보였다. 늦은 감독 선임, 상대적으로 약했던 외국인 선수 라인업, 여전히 허약한 국내 선수진. 삼성의 최하위는 기정 사실처럼 보였다.

그런데, 삼성은 파죽의 3연승이다. 김상식 감독은 선수단을 완벽하게 장악했고, 최근 5시즌 동안 볼 수 없었던 삼성의 팀 케미스트리를 마음껏 발산 중이다. 시즌 초반 돌풍으로 볼 수도 있지만, 삼성의 반전은 너무나 극적이다.

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특히, 지난 11일 잠실학생체육관에서 열린 소노와의 경기에서 대역전극을 펼쳤다. 경기 종료 21초 전 작전시간을 부른 뒤 극적인 3점포로 경기를 뒤집었다.

선수단 전체가 환호했고, 서울 삼성 팬들은 6년 만에 느껴보는 카타르시스가 있었다. 12일 현재 단독 1위다.

하지만, 소노는 부진하다. 가스공사에게 승리한 뒤 DB, KT, 삼성에 모두 패했다.

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에이스 이정현이 4경기 평균 9.5득점에 그쳤다. 3점슛 성공률은 18.5%다. 코트 마진은 심각한 수준이다. 리그 최상급 외국인 선수로 평가받았던 스카티 제임스 역시 적응에 어려움을 겪고 있다.

현대모비스 역시 시즌 1승을 거두지 못하고 있다. 개막 후 정관장, KCC, 가스공사에 모두 패했다. 가스공사 역시 현대모비스에게 승리를 거두면서 고대하던 시즌 첫 승을 거뒀지만, 1승3패로 출발이 좋지 않다.

소삼가몹의 반전은 올 시즌도 계속된다. 반전은 충격적이다. 주인공이 삼성이라는 점이 가장 중요하다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com