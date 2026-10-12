[KBL 리뷰] '마침내 이겼다!'현대모비스, 개막 3연패 탈출 첫승…DB에 99-89 승리, 용병 프림 만점 활약에 위기탈출

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[스포츠조선 최만식 기자] 남자프로농구 울산 현대모비스가 개막 3연패에서 마침내 탈출했다.

현대모비스는 12일 울산 동천체육관에서 벌어진 '2026~2027 KCC 프로농구' 원주 DB와의 홈경기서 99대89로 승리했다.

이날 승리로 현대모비스는 개막 3연패 끝에 시즌 첫승을 챙겼고, DB는 또 연승 도전에 실패하며 2승2패를 기록했다.

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이날 대결의 키워드는 '연승-연패', '스피드'였다. 홈팀 현대모비스는 유일한 무승에, 시즌 최다 3연패에서 탈출하는 게 급선무였다. DB는 시즌 첫 연승을 노렸다. 시즌 개막 전 열린 미디어데이에서 각팀 감독들로부터 우승 후보로 꼽혔던지라 자존심 회복이 간절했다.

올 시즌 현재 속공 1, 2위팀의 스피드 경쟁도 관전포인트다. 이날 경기 전까지 속공 랭킹에서 DB는 1위(평균 8.3개), 현대모비스는 2위(평균 5.0개)였다. 달리는 농구를 무기로 삼고 있는 두 팀, 여기에 승리가 유독 절실한 가운데 만났으니 대접전을 예상하는 건 어렵지 않았다.

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뚜껑을 열어 보니 그랬다. 전반까지 두 팀 중 어느 쪽도 확연한 기선제압을 하지 못했다. 1쿼터 초반부터 박빙의 우세를 잡은 쪽은 현대모비스였다. 1쿼터에서 현대모비스는 극심한 3점슛 난조를 겪었지만 게이지 프림과 이우석이 착실하게 골밑 장악, 스피드를 살려 준 덕에 리드를 지켰다. 반면 DB는 확률 높은 3점슛을 앞세워 1쿼터 추격의 끈을 이어갔고 21-26, 추격 사정권에서 1쿼터를 버텼다.

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2쿼터 들어 흥미로운 기록 반전이 나타났다. 아시아쿼터 제리 아바디아노가 선봉에 선 가운데 현대모비스의 달리는 농구가 DB를 오히려 압도했다. 개막 3연패의 수모에서 탈출하기 위해 현대모비스 선수들은 누가 먼저랄 것도 없이 달리고, 달렸다. 전반이 끝났을 때 기록지 속공에서 현대모비스가 6개, DB 4개였다. 리그 속공 1위인 DB가 오히려 속공에 당한 셈이 됐다. 그 덕에 현대모비스는 53-46으로 격차를 벌리는 데 성공하며 안도의 한숨으로 전반을 마쳤다.

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현대모비스의 연패 탈출 의지는 3쿼터에도 빛났다. 외국 선수 2명이 동시 출전한 가운데 프림-다리우스 베즐리가 17점, 6리바운드를 합작하며 용병 대결에서 우위를 보였다. 쿼터 종료 직전에는 박무빈이 상대 팀파울을 유도, 자유투 2개를 성공하며 79-67로 더 달아났다.

현대모비스는 4쿼터 초반 DB의 추격에 바짝 쫓기기도 했지만 든든한 용병 센터 프림이 몸을 아끼지 않는 맹활약을 한 덕에 한 번 잡은 승기를 끝까지 지켰다.

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최만식 기자 cms@sportschosun.com