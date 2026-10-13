라스트 댄스의 그 유니폼! 이번에도 마이클 조던 유니폼. 농구 최고가 경신

AP연합뉴스

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[스포츠조선 류동혁 기자] 농구 황제 마이클 조던(63)의 유니폼이 농구 용품 경매가 최고액을 기록했다.

로이터 통신은 13일(한국시각) '마이클 조던의 라스트 댄스로 잘 알려진 1998년 6월6일 미국프로농구(NBA) 챔피언결정전 2차전에서 착용했던 조던의 유니폼이 농구 기념품 경매 역대 최고가인 1400만 달러(약 187억 원)에 팔렸다'고 보도했다.

조던의 유니폼을 경매를 통해 낙찰한 주인공은 미국 마이애미 부동산 투자자 론 퍼먼이다.

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당시 조던은 이 유니폼을 입고 37득점을 몰아넣으면서 시카고 불스의 93-88 승리를 이끌었다.

1400만 달러는 역대 농구 용품 경매가 중 최고액이다. 종전 최고액은 지난달 경매에서 1226만 달러(약 164억 원)에 낙찰된 1998년 NBA 챔피언결정전 3차전 당시 조던의 유니폼이었다.

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시카고 불스와 유타 재즈의 챔프전은 다큐멘터리 라스트 댄스로 잘 알려진 시리즈다. 당시 조던은 통산 6번째 챔프전 MVP를 받았다.

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스포츠 유니폼 역대 최고가 기록은 2024년 2412만 달러(약 322억 원)에 팔린 베이브 루스의 1932년 월드시리즈 3차전 유니폼이다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com