르브론+맥시+엠비드의 필라델피아가 아니라고? 웸비의 샌안토니오, SGA의 OKC도? 스타팅 멤버 파워랭킹 1위는 이 팀이었다.

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[스포츠조선 류동혁 기자] 주전 라인업만을 놓고 볼 때 어떤 팀이 가장 좋을까.

언뜻 보기에는 필라델피아 76ers가 만만치 않은 것처럼 보인다. 실제 30개 NBA 팀 중 스타팅 멤버 파워랭킹은 4위였다. 그렇다면 1위는 어떤 팀일까.

미국 스포츠전문매체 CBS스포츠는 13일(한국시각) 스타팅 멤버 톱 5를 발표했다.

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1위는 뉴욕 닉스였다. 의외지만, 납득이 간다.

뉴욕은 디펜딩 챔피언이다. 지난 시즌 파이널 최종 승자였다. 제일런 브런슨, 미칼 브릿지스, OG 아누노비, 조시 하트, 칼 앤서니 타운스가 절묘한 조화를 이뤄냈다.

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베스트 5만 놓고 보면 최고다.

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개개인의 능력 뿐만 아니라 베스트 5가 만들어 내는 시너지 효과는 최상이다. 단, 뉴욕은 상대적으로 약한 백업진이 약점이다.

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2위는 오클라호마시티 선더다. 샤이 길저스 알렉산더를 중심으로 케이슨 월러스, 제일런 윌리엄스, 쳇 홈그렌, 아이재아 하텐슈타인이 있다.

지난 시즌 서부 파이널에서 샌안토니오 스퍼스에게 무릎을 꿇었던 오클라호마시티는 올 시즌 여전히 강력한 우승후보다.

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3위는 샌안토니오 스퍼스다. 빅터 웸반야마를 중심으로 디애런 팍스, 스테판 캐슬, 데빈 바셀, 토바이어스 해리스가 포진해 있다.

4위는 필라델피아다. 타이리스 맥스, VJ 에지컴, 제일런 브라운, 르브론 제임스, 조엘 엠비드가 있다. 5위는 자말 머레이, 크리스찬 브라운, 캠 존슨, 애런 고든, 니콜라 요키치가 포진한 덴버 너게츠가 차지했다.

류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com