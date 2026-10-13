매일 밤 반란이 일어나고 있다! 삼성 1위, 3강 예상 소노, DB, LG 부진. 핵심 이유가 있다!

사진제공=KBL

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서울 삼성이 3연승이다. 그 누구도 예상치 못한 1위다. 리그 극초반이지만, 충격적이다.

절대 3강으로 꼽혔던 고양 소노(1승3패·7위), 원주 DB, 창원 LG(이상 2승2패·공동 4위)는 출발이 좋지 않다.

반전의 연속이다. 매일 밤 예측하지 못한 팀들이 승리하고 있다. 이유가 있다.

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올 시즌 가장 강력한 변수가 발생했다. 2명의 외국인 선수의 출전 쿼터 확대다. 4쿼터에서 6쿼터로 늘어났다. 2, 3쿼터에는 2명의 외인이 동시에 출전한다.

바로, 이 부분이다. 공격력은 늘어났다. 외인 2옵션의 가세로 전체적 팀 공격력은 올라갔다. 하지만, 수비 조직력은 상대적으로 떨어졌다. 농구 승리의 기본은 '수비'다.

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승부처 수비의 탄탄함이 시즌 초반 승패를 결정하고 있다. 서울 삼성은 크리스 맥컬러, 케렘 칸터 등 2명의 외인이 국내 선수와 함께 유기적 수비력을 갖췄다. 평균 71.0점, 리그 수비 압도적 1위다.

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지난 시즌과 완전히 달라진 모습. 최하위 평가를 받던 삼성 반란의 핵심 동력이다.

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6일 수원 KT와 창원 LG의 경기. 삼성에 패한 KT는 LG에게 절대 열세로 보였다. 하지만, 2옵션 트레이 포터는 LG 1옵션 아셈 마레이를 골밑에서 압도. 반면, LG는 2옵션 아치 굿윈이 흥분했다. 결국 KT의 25점 차 승리. KT는 우승후보 고양 소노마저 잡아냈다. 같은 날 삼성은 강호 안양 정관장을 66대58로 눌렀다.

11일 정관장은 LG를 잡아냈다. LG 외인 굿윈은 잇단 테크니컬 파울로 퇴장, 같은 날 부산 KCC 역시 루이스 킹이 매치업 상대 한희원의 뺨을 때리며 퇴장을 당했다. KT는 KCC마저 잡아냈다.

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주득점원 역할을 해야 할 2옵션 선수들이 거친 수비에 적응하지 못하고 코트를 떠났다. 12일 3연패 중인 울산 현대모비스는 우승후보 원주 DB를 99대89로 잡아냈다.

외인 쿼터 확대로 인한 변수로 KBL 초반은 혼돈 그 자체다. 예상치 못한 팀들의 승리에 팬과 KBL(한국농구연맹)은 즐겁다. 하위권 팀들의 잇단 반격으로 흥미도는 극대화됐다. 류동혁 기자