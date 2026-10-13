초반 외인 1황 존 무니. 5득점 1블록슛. 완벽한 경기 지배력. 정관장, 소노 4연패 빠뜨리고 혈투 끝 짜릿한 역전승

존 무니. 사진제공=KBL

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[스포츠조선 류동혁 기자] 안양 정관장이 고양 소노를 4연패에 빠뜨렸다.

정관장은 13일 안양 정관장 아레나에서 열린 2026~2027시즌 KCC 프로농구 정규리그 홈경기에서 존 무니(25득점, 15리바운드), 렌즈 아반도(17득점, 7리바운드, 4어시스트)의 맹활약으로 소노를 85대81로 물리쳤다.

4승1패를 기록한 정관장은 단독 2위로 뛰어 올랐고, 소노는 충격의 4연패(1승4패), 9위로 추락했다.

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경기 전 정관장은 희소식이 있었다. 2옵션 외국인 선수 라숀 토마스가 부상으로 이탈한 상황. 대체 외인 데이본 리드가 비자발급을 받은 뒤 이날 출전이 확정됐다.

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숨막히는 접전이 끝까지 이어졌다. 4쿼터 막판까지 동점과 재역전이 이어졌다.

소노 이정현은 더블 스텝백 3점포를 터뜨렸다. 소노가 1점을 앞서갔다. 정관장은 변준형과 무니의 2대2 공격으로 응수했다. 정관장의 재역전.

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팀파울에 걸려있던 정관장. 아반도가 무리한 파울로 5반칙 퇴장을 당했다. 이정현에게 자유투 2득점까지 헌납했다.

그런데, 이때 정관장은 무니의 예상치 못한 3점포가 터졌다. 승부처, 공격 루트가 마땅치 않던 정관장 입장에서는 천금같은 3점포였다. 소노의 상승세를 완벽하게 꺾어 버렸다.

소노는 케빈 켐바오가 골밑 돌파를 시도. 하지만, 무니의 블록슛에 막혔다. 정관장의 공격에서 무니는 파울까지 얻어내면서 자유투 2득점. 85-81, 4점 차 리드, 남은 시간은 39.2초.

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소노는 스카티 제임스가 어이없는 트레블링을 범하면서 추격의 맥이 완전히 끊어졌다. 여기에서 승패가 결정됐다.

올 시즌 초반 최고의 외인 선수로 무니를 꼽는다. 강력한 수비력, 팀 공헌도가 매우 높다. 이날 완벽하게 입증했다. 승부처 5득점, 1블록슛. 승부처 완벽한 지배자였다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com