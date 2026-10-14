여자프로농구, 27일 개막 미디어데이 개최…아시안게임 금메달 열기 이어간다!

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2026~2027시즌 여자프로농구 개막을 앞두고 6개 구단 사령탑과 대표 선수들이 한자리에 모인다.

WKBL(한국여자농구연맹)은 오는 27일 오후 3시 서울 강남구 리베라호텔에서 '2026~2027 여자프로농구 개막 미디어데이'를 개최한다고 밝혔다.

행사에는 WKBL 6개 구단 감독과 구단별 대표 선수 2명씩 총 18명이 참석한다. 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 획득한 강이슬(우리은행), 이소희(BNK썸), 이해란(삼성생명), 진안(하나은행), 허예은(KB스타즈)을 비롯해 지난 시즌 정규리그 MVP 박지수(KB스타즈) 등이 새 시즌에 임하는 각오를 밝힌다.

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새롭게 주장을 맡은 김아름(삼성생명)과 정예림(하나은행), 우리은행 지휘봉을 잡은 전주원 감독도 참석한다. 각 구단 사령탑과 선수들은 새 시즌 목표와 각오를 전할 예정이다.

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팬들을 위한 프로그램도 마련된다. 현장 관람과 함께 선수들과 직접 소통할 수 있는 팬 페스트가 진행된다. 입장권은 16일 오후 3시부터 WKBL 공식 홈페이지와 애플리케이션에서 선착순으로 예매할 수 있다. 관람 신청은 100명까지 가능하며, 1인당 최대 2매까지 구매할 수 있다. 자세한 내용은 WKBL 공식 채널을 통해 안내된다.

한편 WKBL은 지난 12일 제30기 제3차 이사회를 열고 아시안게임에서 금메달을 획득한 5대5 여자농구 국가대표팀과 동메달을 차지한 3대3 국가대표팀에 총 1억5000만원의 포상금을 지급하기로 했다. WKBL 관계자는 "어려운 여건 속에서도 훌륭한 성적으로 국민들의 성원에 보답한 국가대표 선수단에 포상금을 지급하기로 이사회에서 결정했다"며 "여자농구 대표팀에 보내주신 관심과 응원에 감사드린다"고 밝혔다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com