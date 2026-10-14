17점 차 뒤집은 가스공사, KT 꺾고 시즌 첫 연승

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대구 한국가스공사가 3연승의 상승세를 타고 있는 수원 KT를 잡아내며 시즌 첫 연승을 거뒀다.

가스공사는 14일 대구체육관에서 열린 2026~2027시즌 KCC 프로농구 정규리그 홈경기에서 17점까지 뒤졌던 경기를 끝내 뒤집어내며 82대69로 승리, 지난 10일 현대모비스전에서 거둔 시즌 마수걸이 승리의 기세를 이어갔다.

김민규와 양우혁 등 2년차 신예 동기의 무서운 에너지 레벨에 더해 두 외국인 선수인 라건아의 공격력과 케베 알루마의 수비 공헌이 나오는 등 모든 선수가 고른 활약을 펼친 것이 1승 이상의 성과였다고 할 수 있다.

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사실 가스공사로선 쉽지 않은 경기였다. KT가 앞선 4경기에서 모두 81실점 이하로 묶을 정도로 워낙 수비력이 뛰어난데다, 2년만에 팀에 복귀한 패리스 배스가 가공할만한 득점력을 뽐내는 등 공수 밸런스가 워낙 좋은 팀이기 때문이다.

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이는 전반에서 그대로 나타났다. KT는 1쿼터 시작 후 배스의 연속 득점에다 문정현과 옥존의 외곽포, 여기에 정창영의 연속 페인트존 공략이 성공하며 1쿼터부터 22-12로 앞서가기 시작했다. 2쿼터에서도 내외곽을 가리지 않는 배스의 득점포에 역시 문정현과 옥존이 득점 레이스에 가세하면서 쿼터 중반 35-18, 더블 스코어 수준으로 달아났다.

하지만 3파울로 트러블에 걸린 라건아가 벤치로 물러선 후 4명의 국내 선수로 짜인 가스공사의 유기적인 플레이가 오히려 살아났다. 양우혁과 김민규가 연달아 내외곽 공략에 성공하자 공간이 넓어졌고, 이를 활용해 김준일의 페인트존 연속 공략에 이어 다시 김민규가 3점포에 이은 속공까지 성공하면서 전반을 36-41로 바짝 따라붙었다.

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3쿼터 시작 후 바로 파울을 기록하며 4파울에 몰린 라건아의 '각성'은 역시 믿기 힘든 터닝포인트가 됐다. 전반 무득점에 그쳤던 라건아는 연속 3점포 성공에 이어, 골밑슛 성공에 이은 보너스 원샷까지 무려 9득점을 혼자서 책임지며 48-48의 동점을 이끌어냈다. 라건아가 살아나자 수비 집중 부담을 던 알루마가 득점포에 다시 가세한데 이어 3쿼터 막판 연속 2개의 블록슛을 기록하며 KT의 기세를 완전히 꺾어냈고, 64-55까지 달아나며 사실상 여기서 승부를 갈랐다.

수비에서도 맹활약을 펼친 알루마가 20점-13리바운드로 더블더블을 올렸고, 라건아는 후반에만 14점, 여기에 김민규 14점, 벨란겔 13점, 양우혁 12점 등 5명이 두자릿수 득점으로 뒤를 받쳤다. KT는 배스가 27득점-12리바운드로 원맨쇼를 펼쳤고, 옥존이 13득점을 올렸지만 이외 국내 선수들이 부진하며 4연승 달성에 실패했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com