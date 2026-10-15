디펜딩 챔피언 뉴욕도, 웸비의 산왕도, 르브론의 필라도 아니었다. NBA 충격적 우승후보 1위는 이 팀이었다.

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 류동혁 기자] 충격적 결론이 나왔다. 2026~2027시즌 NBA 최고의 팀은 어디일까.

디펜딩 챔피언 뉴욕 닉스도, 괴물 빅터 웸반야마가 버티고 있는 샌안토니오 스퍼스도 아니었다.

지난 시즌 서부 컨퍼런스 파이널에서 좌절했던 오클라호마시티 선더가 가장 강력한 우승후보로 지목됐다.

Advertisement

미국 ESPN은 15일(이하 한국시각) 자체적으로 개발한 전력 측정 시스템 BPI(Basketball Power Index) 결과를 발표했다.

1위는 오클라호마시티 선더, 2위는 샌안토니오 스퍼스, 3위는 뉴욕 닉스, 4위는 보스턴 셀틱스, 5위는 디트로이트 피스톤스가 차지했다.

Advertisement

르브론 제임스 제일런 브라운이 가세한 동부 최고의 다크호스 필라델피아 76ers는 6위를 차지했고, 덴버 너게츠, 미네소타 팀버울브스, 클리블랜드 캐벌리어스, 휴스턴 로케츠가 톱 10안에 진입했다.

Advertisement

하지만, 루카 돈치치가 버티고 있는 LA 레이커스는 13위, 스테판 커리가 버티고 있는 골든스테이트 워리어스는 20위에 그쳤다.

Advertisement

특히, 골든스테이트의 20위 추락은 충격적이다.

서부 컨퍼런스 플레이오프 진출팀은 오클라호마, 샌안토니오, 덴버, 미네소타, 휴스턴, LA 레이커스를 비롯해 골든스테이트, 포틀랜드가 차지했다. 동부는 뉴욕, 보스턴, 디트로이트, 클리블랜드, 필라델피아, 마이애미 히트, 토론토 랩터스, 올랜도 매직, 애틀랜타 호크스, 인디애나 페이서스가 차지했다.

Advertisement

우승팀 확률은 오클라호마가 28%, 샌안토니오가 22%, 필라델피아 9%, 뉴욕 닉스 8%, 보스턴 7%로 나타났다.

BPI는 미국 스포츠 채널 ESPN이 자체 개발한 농구 팀 전력 지표 및 예측 시스템. 특정 팀이 리그 평균적인 팀에 비해 공수에서 얼마나 더 우수한지 수치로 나타낸 뒤 랭킹을 매긴다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com