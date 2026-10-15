"난 바보가 아니다!" 스테판 커리의 충격적 시즌 전망. "우승, 유일한 동기부여. 단, 훌륭한 팀이 많다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 류동혁 기자] "나는 바보가 아니야!"

NBA 최고의 아이콘 스테판 커리는 최근 미국 현지매체 ABC7 뉴스 베이 에어리어와의 인터뷰에서 이렇게 했다.

여기에는 많은 의미가 있다.

Advertisement

그는 이 매체와의 인터뷰에서 "물론, 올 시즌 챔피언십 우승이 궁극적 목표다. 유일한 동기부여"라고 했다.

하지만, 올 시즌 골든스테이트의 전망은 좋지 않다.

Advertisement

우승 전력은 아니다. 비 시즌 전력 보강이 제대로 이뤄지지 않았다. 서부에는 오클라호마시티 선더, 샌안토니오 스퍼스 등 절대 강자들이 많다. 골든스테이트가 넘기는 쉽지 않다. 동부는 뉴욕 닉스를 비롯해 필라델피아 76ers 등 강호들이 즐비하다.

Advertisement

이 상황을 산전수전 다 겪은 커리가 모를 리 없다. 그는 네 차례 NBA 우승을 차지한 경험이 있는 베테랑이다.

Advertisement

그는 비시즌 골든스테이트와 연장 계약을 체결했다. 2년 간 약 1억1600만달러의 조건이다. 골든스테이트에서 은퇴할 가능성이 매우 높다. 올해 38세의 커리는 내년 전력 보강을 위해 2000만 달러의 페이컷까지 했다.

문제는 커리에게 많은 부담이 있다는 현실이다. 커리를 도와줘야 할 지미 버틀러는 십자인대 파열로 장기간 이탈해 있는 상태다. 크리스탑스 포르징키스 역시 부상이 많은 선수다.

Advertisement

드레이먼드 그린이 수비에서 고군분투하고 있지만, 커리를 보좌할 수 있는 올스타급 선수가 거의 없다.

커리는 이런 상황을 잘 알고 있다.

그는 "난 바보가 아니다. 2022년 이후 전력 보강이 제대로 이뤄지지 않았다. 챔피언십 경쟁 관점에서 보자면 (골든스테이트의 우승) 확률이 많이 떨어진다는 것을 잘 알고 있다. 많은 훌륭한 팀이 있다. 하지만, 이 여정(NBA 시즌)을 어떻게 경쟁적 마인드로 마무리할 지는 아직 결론나지 않았다"고 했다.

Advertisement

우승 확률이 떨어진다는 것은 알고 있지만, 팀의 에이스로서 우승을 목표로 최선을 다해 달려가야 한다는 의지를 표명했다. 확실히 커리는 기량 그 이상의 마인드를 가진 선수다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com