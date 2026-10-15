"난 바보가 아니다!" 스테판 커리의 충격적 시즌 전망. "우승, 유일한 동기부여. 단, 훌륭한 팀이 많다"

[스포츠조선 류동혁 기자] "나는 바보가 아니야!"
NBA 최고의 아이콘 스테판 커리는 최근 미국 현지매체 ABC7 뉴스 베이 에어리어와의 인터뷰에서 이렇게 했다.
여기에는 많은 의미가 있다.
그는 이 매체와의 인터뷰에서 "물론, 올 시즌 챔피언십 우승이 궁극적 목표다. 유일한 동기부여"라고 했다.
하지만, 올 시즌 골든스테이트의 전망은 좋지 않다.
우승 전력은 아니다. 비 시즌 전력 보강이 제대로 이뤄지지 않았다. 서부에는 오클라호마시티 선더, 샌안토니오 스퍼스 등 절대 강자들이 많다. 골든스테이트가 넘기는 쉽지 않다. 동부는 뉴욕 닉스를 비롯해 필라델피아 76ers 등 강호들이 즐비하다.
이 상황을 산전수전 다 겪은 커리가 모를 리 없다. 그는 네 차례 NBA 우승을 차지한 경험이 있는 베테랑이다.
그는 비시즌 골든스테이트와 연장 계약을 체결했다. 2년 간 약 1억1600만달러의 조건이다. 골든스테이트에서 은퇴할 가능성이 매우 높다. 올해 38세의 커리는 내년 전력 보강을 위해 2000만 달러의 페이컷까지 했다.
문제는 커리에게 많은 부담이 있다는 현실이다. 커리를 도와줘야 할 지미 버틀러는 십자인대 파열로 장기간 이탈해 있는 상태다. 크리스탑스 포르징키스 역시 부상이 많은 선수다.
드레이먼드 그린이 수비에서 고군분투하고 있지만, 커리를 보좌할 수 있는 올스타급 선수가 거의 없다.
커리는 이런 상황을 잘 알고 있다.
그는 "난 바보가 아니다. 2022년 이후 전력 보강이 제대로 이뤄지지 않았다. 챔피언십 경쟁 관점에서 보자면 (골든스테이트의 우승) 확률이 많이 떨어진다는 것을 잘 알고 있다. 많은 훌륭한 팀이 있다. 하지만, 이 여정(NBA 시즌)을 어떻게 경쟁적 마인드로 마무리할 지는 아직 결론나지 않았다"고 했다.
우승 확률이 떨어진다는 것은 알고 있지만, 팀의 에이스로서 우승을 목표로 최선을 다해 달려가야 한다는 의지를 표명했다. 확실히 커리는 기량 그 이상의 마인드를 가진 선수다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com