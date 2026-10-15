유재학 경기력향상위원장 사임. 은희석 부위원장 대행 체제

유재학. 사진제공=KBL

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[스포츠조선 류동혁 기자] 유재학 남자 경기력향상위원장이 사임한다.

대한민국농구협회는 15일 "유재학 성인 남자 경기력향상위원장이 사임했다"고 밝혔다.

유재학 위원장은 2025년부터 성인 남자농구 경기력향상위원장을 맡았다. 국가대표팀의 경쟁력 강화와 발전을 위해 노력했다. 한국 농구 최초의 외국인 감독 니콜라스 마줄스 감독 선임을 비롯해 한국 남자농구의 발전을 위해 힘써왔다.

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유재학 위원장은 9월 열렸던 2026 아이치-나고야 아시안게임에서 남자농구 국가대표팀이 2014년 이후 12년 만에 금메달을 획득, 아시아 정상에 오르는 뜻깊은 성과를 거둔 뒤 위원장직을 내려놓기로 했다.

유 위원장은 "그동안 경기력향상위원장으로서 남자농구 국가대표팀의 발전을 위해 함께할 수 있어 뜻 깊었다. KBL 경기본부장으로서 맡은 역할에 더욱 집중하고자 한다. 위원장직은 내려놓지만 협회와 계속 소통하고, 남자농구 국가대표팀과 한국 농구의 발전을 계속 응원하겠다"고 했다.

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KBL 최고 명장인 유 위원장은 그동안 협회 경기력향상위원장과 KBL 본부장을 겸임해 왔다.

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대한민국농구협회는 유재학 위원장의 잔여 임기 기간인 내년 초까지 후임 위원장을 별도로 선임하지 않기로 결정했다. 은희석 부위원장 체제로 성인남자 경기력향상위원회를 운영할 계획이다.

류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com