드디어 그가 선수랭킹 1위에 올랐다. 美 CBS 발표. 빅터 웸반야마 당당 1위. 왜?

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[스포츠조선 류동혁 기자] 드디어 빅터 웸반야마(샌안토니오)가 선수랭킹 1위에 올랐다.

미국 CBS스포츠는 15일(이하 한국시각) 2026~2027시즌 NBA 플레이어 톱 100을 발표했다.

웸반야마가 드디어 정상에 올랐다.

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이 매체는 '2m24의 프랑스 출신인 빅터 웸반야마는 우리가 지금까지 단 한 번도 보지 못한 유형의 선수다. 압도적 리그 최고의 수비수인 그는 한 시즌도 빠짐없이 평균 3개 이상의 블록슛을 기록해 왔다. 그의 사기적인 윙스팬, 운동 능력, 그리고 농구 센스는 코트 위의 공간 개념 자체를 뒤바꿔 놓으며 상대 선수들의 심리적 압박을 극대화시키고 있다. 지난 시즌 리그 역사상 최초로 만장일치 올해의 수비수(DPOY)에 올랐으며, 올 시즌에도 출전 경기 수 기준(65경기)을 채운다면 최고 수비수가 될 가능성이 농후하다. 정규시즌 MVP와 우승 역시 충분히 가능하다. 세계 최고의 선수로 확실하게 자리매김하기 위해서는 포스트시즌에서 샷 크리에이터 능력을 비롯한 몇 가지 의문부호를 여전히 지워내야 한다'고 평가했다.

2003년 NBA 신인드래프트 1순위로 샌안토니오에 지명된 웸반야마의 잠재력은 역대 최고다. 그 잠재력을 터뜨릴 시즌이다.

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데뷔 3년 차다. 르브론 제임스는 '지금까지 보지 못했던 유형의 어마어마한 선수다. 환상에서 볼 수 있는 유니콘 같은 존재'라고 했다.

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2년 전 불의의 부상으로 시즌 아웃된 웸반야마는 지난 시즌 완벽하게 MVP 레벨로 업그레이드됐다. 신인 시절부터 수비력은 리그 최고였고, 공격에서도 많은 발전이 있었다.

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웸반야마를 앞세워 샌안토니오는 지난 시즌 파이널에서 최강 오클라호마시티 선더를 누르고 서부 우승을 차지했다. 우세가 예상됐던 파이널에서 동부 챔피언 뉴욕 닉스에게 패했다. 그리고 올해 통합 우승을 노린다.

선수랭킹 1위는 어찌보면 당연하다. 수비 지배력은 '사기적' 수준이다. 2m24의 엄청난 높이에 가드같은 스피드를 지니고 있다. 즉, 상대 스페이싱과 공간을 완벽하게 지우는 역할을 한다. 단지, 블록슛, 리바운드 숫자로 파악할 수 있는 수비력이 아니다. 수비에서는 적수가 없다.

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공격력은 일취월장하고 있다. 경기당 평균 25득점 이상을 꾸준하게 책임지고 있다. 외곽의 공격이 더욱 정교해지고 있고, 골밑 지배력도 리그 최상급이다. 완벽한 공수 겸장이다.

게다가 샌안토니오는 웸반야마를 중심으로 지난 시즌 기점, 최고의 팀 중 하나로 평가받고 있다. 올 시즌 샌안토니오는 서부 오클라호마시티 선더와 함께 패권을 다툴 것으로 보이고, 가장 유력한 파이널 우승 후보 중 하나다.

2위는 오클라호마시티의 샤이 길저스 알렉산더가 차지했다. 지난 시즌 MVP로 리그 최고의 메인 볼 핸들러다. 3위는 덴버 너게츠의 빅맨 니콜라 요키치, 4위는 LA 레이커스 루카 돈치치, 5위는 미네소타 팀버울브스의 앤서니 에드워즈, 6위는 마이애미 히트의 야니스 아데토쿤보, 7위는 뉴욕 닉스의 에이스 제일런 브런스, 8위는 디트로이트의 케이드 커닝햄, 9위는 보스턴 셀틱스 제이슨 테이텀, 10위는 골든스테이트의 아이콘 스테판 커리가 차지했다.

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카와이 레너드는 11위, 케빈 듀란트는 15위, 르브론 제임스는 19위, 쿠퍼 플래그는 25위, 조엘 엠비드는 37위, 앤서니 데이비스는 39위를 차지했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com