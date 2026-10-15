LG 또 악재 터졌다! 에이스 아셈 마레이 눈부상 결장. LG 조상현 감독 "다음 경기 출전도 불투명. 박정현과 타마요가 마레이 공백 메워야"

사진제공=KBL

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[잠실=스포츠조선 류동혁 기자] 창원 LG 세이커스에 악재가 겹쳤다. 아셈 마레이가 당분간 결장한다.

LG 조상현 감독은 15일 잠실학생체육관에서 열리는 정규리그 서울 삼성과의 원정 경기 직전 공식 기자회견에서 "아셈 마레이가 오늘 결장한다. 지난 안양 정관장전에서 눈부상을 당한 마레이는 8mm 정도 각막이 찢어졌다. 안압이 일시적으로 올라온 상태이고, 당분간 출전할 수 없다"고 했다.

마레이는 이날 삼성전 뿐만 아니라 다음 경기에서도 출전이 불투명한 상황이다.

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우승후보로 꼽히던 LG는 시즌 초반 부진하다. 개막전 부산 KCC와의 경기에서 완승을 거뒀지만, 이후 경기에서 정상 경기력이 나오지 않고 있다.

이 과정에서 에이스 마레이마저 이탈했다. 이미 LG는 국가대표 슈터 유기상이 아시안게임 발목 부상으로 아직까지 모습을 드러내지 못하고 있다.

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조 감독은 "아셈 마레이가 못 나오면서 전력의 이탈이 심각하다. 하지만, 박정현이라는 대체 카드가 있고 칼 타마요도 있다. 양홍석이 잘해주고 있고, 아치 굿윈도 좋은 모습을 기대하고 있다. 마레이가 없으면 없는대로 최선을 다해서 경기를 펼칠 것"이라고 했다. 잠실=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com