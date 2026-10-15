[현장분석] 우리는 서울 삼성의 시대에 살고 있다! 예상, 아니 상상도 못한 개막 파죽 4연승. 칸터 42점 폭발! 승부처 이관희도 살아났다

15일 잠실학생체육관에서 열린 프로농구 서울 삼성과 창원 LG의 경기. 삼성 칸터가 LG 타마요, 양홍석의 수비를 피해 돌파를 시도하고 있다. 잠실학생체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.15/

15일 잠실학생체육관에서 열린 프로농구 서울 삼성과 창원 LG의 경기. LG 굿윈이 골밑슛을 시도하고 있다. 잠실학생체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.15/

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[잠실=스포츠조선 류동혁 기자] 우리는 지금 서울 삼성의 시대에 살고 있다. 예상, 아니 상상조차 할 수 없었던 서울 삼성 파죽의 4연승. 현실이 됐다.

삼성은 15일 잠실학생체육관에서 열린 2026~2027시즌 KCC 프로농구 정규리그 홈 경기에서 창원 LG를 93대86으로 눌렀다.

2023~2024시즌 이후 23시즌 만에 개막전 4연승. 케렘 칸터가 무려 42득점(14리바운드)을 폭발시켰고, 크리스 맥컬러(14득점, 13리바운드)도 더블더블을 작성했다. 승부처 3점포를 집중한 이관희(10득점)도 있었다. LG는 아치 굿윈(34득점), 칼 타마요(24득점)가 고군분투했지만, 패배를 막지 못했다.

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LG는 악재가 발생했다. 지난 안양 정관장전에서 눈 각막 8mm가 찢어진 1옵션 외국인 선수 아셈 마레이의 결장이 확정됐다. LG 조상현 감독은 "마레이가 출전을 고민했지만, 안압이 올라오면서 결국 오늘 결장했다"고 했다. 선두를 질주하고 있는 삼성은 행운의 여신마저 따라오고 있다. 지난 정관장전에서 2옵션 외인 라숀 토마스가 없었고, 이번에는 마레이가 결장했다. 삼성 입장에서는 초반 4연승을 거둘 수 있는 절호의 기회가 왔다. 쉽지 않았다. 마레이가 없었지만, LG는 농구를 잘했다. '배수의 진'을 쳤다.

15일 잠실학생체육관에서 열린 프로농구 서울 삼성과 창원 LG의 경기. 삼성 맥컬러가 LG 박정현의 수비를 피해 덩크를 성공하고 있다. 잠실학생체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.15/

15일 잠실학생체육관에서 열린 프로농구 서울 삼성과 창원 LG의 경기. LG 양홍석이 삼성 칸터의 수비를 피해 레이업을 시도하고 있다. 잠실학생체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.15/

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전반전

삼성은 초반부터 LG의 약점 마레이의 공백을 공략하기 시작했다. 확실히 유기적이었다. 한호빈과 저스틴 구탕이 칸터의 스크린을 받은 뒤 2대2로 쉽게 쉽게 칸터의 골밑 공략을 위한 패스를 뿌렸다. LG의 골밑은 마레이 수비의 공백이 확실히 있었다. 칸터가 연속적으로 골밑을 공략했다.

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LG는 굿윈과 양홍석이 미스매치를 공략. 효율성에서 삼성이 앞섰다. 16-9, 삼성의 리드. LG의 작전타임.

LG의 공격 전략은 나쁘지 않았다. 단, 골밑 돌파 시, 메이드가 제대로 되지 않았다. 굿윈이 3점포와 돌파에 의한 덩크로 흐름을 끊었다. 타마요가 연속 4득점. 결국 18-21, 3점 차까지 LG가 추격했다.

결국 LG는 굿윈의 마지막 3점포를 터뜨리면서 21-22, 1점 차까지 추격하면서 1쿼터 종료.

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2쿼터, 삼성은 리드를 굳힐 필요가 있었다. 마레이 공백이 본격적으로 나타나는 시점. 외인 2명이 뛰는 시간이었다. 단, 삼성 칸터와 맥컬러 조합의 공격 폭발력은 떨어진다.

굿윈이 코트에서 댄싱 드리블을 하면서 미드 점퍼. 양준석의 3점포, 양준석의 앨리웁 패스에 의한 굿윈의 속공 앨리웁이 터졌다. 28-22, LG의 완벽한 역전. 삼성의 작전타임.

삼성은 칸터와 맥컬러의 골밑 공격이 핵심이었다. 하지만, LG는 기습적 더블팀과 백코트진 압박을 통해서 삼성의 파상공세를 효율적으로 막았다. 양준석이 한호빈의 볼을 스틸. 속공까지 터졌다.

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LG는 굿윈, 타마요, 장민국을 중심으로 한 스몰 라인업을 운용했는데, 삼성의 수비 구조 상 외곽 오픈 찬스가 순간적으로 많이 났다. 이 부분을 타마요과 굿윈의 3점포가 잇따라 터졌다. 외인 2명을 써야 하는 삼성의 수비 약점을 집중공략한 LG의 스몰 라인업. 주효했다. 마레이의 공백을 메울 수 있는 최적의 선택이었고, 유효했다. 42-32, LG의 10점 차 리드.

삼성은 최성모의 3점포가 터지면서 숨통이 트이는 듯 했다. 그리고 또 다시 칸터와 맥컬러의 골밑 공략에 집중했다. LG는 굿윈까지 빼면서 더블팀의 수비 조직력을 강화했다. 일진 일퇴. 결국 48-41, LG의 7점 차 리드로 전반 종료.

삼성은 칸터가 20득점, 9리바운드. LG는 굿윈이 22득점, 타마요가 17득점. LG의 3점슛 성공률은 10개 시도 6개 성공, 무려 성공률은 60%.

이 데이터들이 전반을 요약했다. 삼성은 마레이 없는 LG의 골밑을 세차게 두드렸다. LG는 이 부분을 예상, 역공을 준비했다. 굿윈과 타마요를 중심으로 스몰 라인업으로 트랜지션을 강하게 하고 상대적으로 헐거운 외곽을 공략했다. LG의 스몰 라인업이 2쿼터 삼성의 빅 라인업을 압도한 전반.

15일 잠실학생체육관에서 열린 프로농구 서울 삼성과 창원 LG의 경기. 삼성이 93대86으로 승리하며 4연승을 달렸다. 승리의 기쁨을 나누는 삼성 선수들의 모습. 잠실학생체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.15/

15일 잠실학생체육관에서 열린 프로농구 서울 삼성과 창원 LG의 경기. 삼성이 93대86으로 승리하며 4연승을 달렸다. 승리의 기쁨을 나누는 삼성 선수들의 모습. 잠실학생체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.15/

후반전

삼성이 초반 3연승을 달린 이유. 10개 구단 중 가장 실점율이 낮다. 수비 1위다. 삼성은 2쿼터 LG의 스몰 라인업에 적응했다. 선택한 방법은 칸터와 맥컬러가 더욱 세차게 골밑을 두드리는 방법이었다.

그리고 수비를 더욱 강화했다. 삼성은 맥컬러의 덩크, 구탕의 얼리 오펜스 골밑 돌파가 성공. 역전에 성공했다. 확실히 삼성의 초반 3연승은 우연이 아니었다.

삼성의 완벽한 상승세. LG 조상현 감독은 작전타임에서 "어차피 승부는 외인 1명이 뛰는 4쿼터다. 꾸준히 접전만 펼치면 된다. 분위기만 주지 않으면 된다"고 했다. 냉정한 판단이었다.

문제는 LG의 3점슛이 터지지 않는다는 점이었다. 전반까지 성공률 60%였지만, 평균 회귀의 법칙이 작용하는 듯 했다. 삼성은 침착하게 확률높은 골밑 돌파로 응징했다.

하지만, LG는 타마요와 양준석이 3점포를 터뜨리면서 반격. LG의 추격은 끈질겼다. 이 상황에서 삼성의 패스 게임은 인상적이었다. 골밑 공격을 집중하는 과정에서 드리블 없는 심플한 패스 게임으로 쉽게 골밑 미스매치를 만들어냈다. 맥컬러와 칸터가 슛을 메이드했다. 결국 70-64, 6점 차 삼성의 리드로 3쿼터 종료

LG가 기다리던 4쿼터가 왔다. 외인 1명만 뛴다. 양홍석의 3점포가 터졌다. LG는 수비에서도 카드를 꺼냈다. 칸터가 골밑에서 볼을 잡자 즉각적 더블팀.

이 수비를 1쿼터에 쓰지 않은 이유가 있었다. 승부처, 삼성의 공격 시스템을 미묘하게 흐트러뜨리기 위해서다. 1쿼터부터 쓰는 것과 4쿼터 승부처에서 쓰는 것은 상대 대응 시간에 따른 효과가 다르다. 이 의미가 있다. 경기종료 8분30초를 남기고 타마요의 파울. 4반칙이었다. 파울 트러블. 타마요가 빠지면 LG는 엄청난 타격을 입는다.

하지만, LG는 침착했다. 굿윈의 3점포, 타마요가 이규태를 제치고 골밑 돌파에 성공한 뒤 양준석의 엄청난 스윙 패스. 양홍석의 3점포가 작렬했다. 5분56초를 남기고 75-74, 재역전에 성공했다.

마레이가 없었지만, LG는 농구를 잘했다. 삼성이 조직적 골밑 돌파로 끊임없이 압박했지만, 잘 견뎠다. 결국 4분8초를 남기고 77-77 동점.

승부처가 다가오고 있었다. 칸터의 골밑 돌파, 타마요의 파울이 나왔다. 5반칙 퇴장이었다. LG 입장에서는 뼈아픈 장면이었다. 칸터는 바스켓 카운트로 3점 플레이.

82-79로 앞선 삼성. 칸터가 공을 잡자, LG는 더블팀. 이관희에게 연결됐다. 시그니처인 백보드 3점포를 작렬시켰다. 6점 차 삼성의 리드.

단, 경기는 끝나지 않았다. 굿윈이 빠른 공격으로 3점슛을 시도, 구탕이 파울을 범했다. 자유투 3개 모두 성공. 다시 3점 차.

이때, 이관희가 정면에서 또 다시 3점포를 터뜨렸다. 승부처를 지배한 베테랑의 품격이었다. 아직까지 LG는 기회가 있었다.

그런데, 양홍석이 구탕의 파울로 인해 얻은 자유투 1개를 실패. 굿윈은 2개를 모두 실패했다. 그리고 1분10분초를 남기고 이근휘가 LG 추격을 완벽하게 끊는 3점포를 성공시켰다. 91-83, 남은 시간은 1분13초.

승패가 결정되는 순간이었다.

이날 LG는 강력한 집중력을 보였다. 마레이가 없었지만, 스몰 라인업으로 삼성을 끝까지 괴롭혔다. 농구를 상당히 잘했다. 타마요와 양홍석, 그리고 굿윈으로 이어지는 윙맨 자원들의 힘은 강력했다. 지난 시즌 삼성이라면 수비에서 문제점을 보이면서 후반 역전패를 당할 가능성이 농후했다. 지난 시즌 실제 삼성이 그렇게 놓친 경기들이 많았다. 하지만, 이번에는 달랐다.

위기에서 오히려 수비를 강화했고, 칸터를 중심으로 유기적 움직임을 보였다. LG의 약점인 골밑을 집중 공략. 결국 칸터의 골밑 옵션이었는데, 그 이전의 움직임이 상당히 효율적이었다. 하이-로, 2대2, 그리고 오프 더 볼 스크린에 의한 공간 창출로 순간적인 칸터의 포스트 업 옵션을 만들어냈다. 이 과정에서 매우 유기적 움직임을 보였다. 칸터를 미끼로 이관희와 이근휘의 3점포가 승부처를 지배한 부분도 강렬한 임팩트를 남겼다. LG는 마레이 없이 싸우는 법을 잘 알고 있었다. 역시 조직적 힘은 강력하다. 여전히 LG는 강하다. 단, 아직까지 객관적 전력 자체가 완전치 않다. 마레이가 없다. 유기상도 없다. 두 선수가 와야, LG의 진정한 힘 측정이 가능하다. 잠실=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com