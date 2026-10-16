'3점슛 16개' 고양 소노, '원정 15연패' 울산 현대모비스 잡고 4연패 탈출

사진제공=KBL

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[스포츠조선 김가을 기자]고양 소노가 4연패를 끊어냈다.

고양 소노는 16일 고양 소노 아레나에서 열린 울산 현대모비스와의 2026~2027시즌 KCC 프로농구 홈경기에서 95대82로 이겼다. 자니 오브라이언트가 27득점, 이정현이 18득점-7리바운드를 기록하며 승리를 쌍끌이했다. 시즌 첫 경기에서 승리한 뒤 4연패 했던 소노는 시즌 2승4패를 기록했다. 반면, 현대모비스는 지난 시즌부터 이어오던 원정 경기 징크스를 끊지 못했다. 원정 경기 15연패로 고개를 숙였다.

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소노는 이날 3점슛 16개를 기록했다. 전반에만 3점슛 6개를 꽂아넣었다. 43-39로 앞서갔다. 뜨거운 손끝은 계속됐다. 소노는 3쿼터 종료 5분여를 남기고 최승욱에 이어 오브라이언트가 연달아 외곽포를 성공하며 66-51로 달아났다. 이정현도 3점슛 행렬에 힘을 보태며 73-64, 9점차로 앞선 채 마지막 쿼터에 들어갔다.

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마지막 쿼터. 소노는 상대가 추격해 오면 3점슛을 터뜨리며 좀처럼 틈을 보이지 않았다. 스카티 제임스가 경기 종료 5분 58초를 남기고 파울 4개를 기록해 벤치로 들어갔지만, 케빈 켐바오가 3점슛을 바로 꽂아 88-75로 오히려 점수 차를 벌렸다. 소노는 마지막까지 리드를 지키며 승리를 챙겼다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com