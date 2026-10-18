[KBL 리뷰]'잠실에 또 재뿌렸네' 소노, SK 홈개막전서 연승 성공…현대모비스, KT 완파 원정 최다연패 탈출

18일 잠실학생체육관에서 열린 프로농구 서울 SK와 고양 소노의 경기. 소노 이정현이 슛을 시도하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.18/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 최만식 기자] 남자프로농구 고양 소노가 서울 SK의 늦은 개막전에 재를 뿌리며 연승에 성공했다.

소노는 18일 잠실학생체육관에서 벌어진 '2026~2027 KCC 프로농구' SK와의 원정경기서 고감도 3점슛을 앞세워 87대81로 승리했다.

이로써 소노는 4연패 뒤 연승으로 반전하는데 성공했고, 2025~2026시즌 6강 플레이오프 포함, 잠실 원정 4연승을 기록했다.

Advertisement

SK는 이날 지각 시즌 데뷔전을 치렀다. 이래저래 일정이 꼬였기 때문이다. 당초 SK는 6월 국제농구연맹(FIBA)이 주관하는 BCL(농구챔피언스리그) 아시아 대회에 출전할 예정이었다. 중동 지역에서 발발한 전쟁 때문에 대회가 10월 중순으로 연기됐다. 이에 한국농구연맹(KBL)은 SK의 국내 리그 일정을 지연 편성했는데 BCL 아시아 대회 자체가 결국 취소되면서 SK는 허송세월을 한 셈이 됐다.

SK가 후발주자이지만 소노도 새로 출발하는 마음가짐이었다. 소노는 올 시즌 개막 전까지만 해도 우승 후보로 꼽혔다. 지난 시즌 기적같은 돌풍을 일으키며 챔피언결정전에 진출한 후광 효과가 뚜렷한 데다, 외국인 선수 조합이 한층 탄탄해졌기 때문이다.

18일 잠실학생체육관에서 열린 프로농구 서울 SK와 고양 소노의 경기. 소노 이정현이 득점 후 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.18/

18일 잠실학생체육관에서 열린 프로농구 서울 SK와 고양 소노의 경기. 소노 오브라이언트가 레이업슛을 시도하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.18/

Advertisement

하지만 소노는 개막전 승리 이후 4연패에 빠지며 주변의 우승 예측을 머쓱하게 만들었다가 16일 울산 현대모비스전(95대82)에서 2승째를 챙기며 기사회생했다. 소노 입장에서 새 시즌은 '이제부터 시작'인 셈인데, 진짜 시즌 시작을 맞은 SK가 딱 걸린 것이다.

Advertisement

그렇게 '새출발'의 기운이 충돌한 두 팀의 맞대결, 소노는 현대모비스전에서 '양궁농구'의 장점을 마침내 회복했던 기세를 이날 SK전에서도 잘 살렸다. 간판 에이스 이정현이 전반에만 50%의 3점슛 성공률(6개 시도, 3개 성공)을 보였고, 외국 선수 조니 오브라이언트도 3점슛 2개를 보태는 등 또다른 우승 후보 SK에 전혀 밀리지 않았다.

Advertisement

43-42로 전반이 끝났을 때, 소노의 3점슛은 44%(18개 시도, 8개 성공)의 높은 성공률을 보였다. 지난 현대모비스전에서도 주요 승인은 42%(38개 시도, 16개 성공)의 높은 3점슛 성공률이었다.

18일 잠실학생체육관에서 열린 프로농구 서울 SK와 고양 소노의 경기. SK 김낙현이 슛을 시도하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.18/

18일 잠실학생체육관에서 열린 프로농구 서울 SK와 고양 소노의 경기. SK 워니가 골밑슛을 시도하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.18/

여기에 SK의 자밀 워니-아이재아 힉스에 맞서 소노의 오브라이언트-스카티 제임스 조합이 대등하게 버텨주니 앞서 4연패 때 무력했던 소노의 모습은 찾아볼 수 없었다. 오히려 팽팽한 접전이 이어지면서 지난 시즌 플레이오프에서 잠실학생체육관을 뜨겁게 달궜던 돌풍 열기가 재현되는 듯했다.

Advertisement

긴장이 이어지던 3쿼터 종료 4분33초 전, SK가 먼저 고비를 맞았다. 에디 다니엘이 4개째 파울을 범했다. 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달 신화를 작성할 때 알토란 활약을 했던 다니엘의 파울트러블은 분명 악재였다. 아니나 다를까. SK는 이후 격차가 벌어지며 65-70으로 3쿼터를 마쳤다. 이날 최다 점수 차 열세였다.

소노의 외곽 주무기는 4쿼터에 또 번뜩였다. 경기 종료 8분47초 전부터 3분여 동안 임동섭-이정현-제임스-이정현의 순으로 릴레이 3점슛이 터졌다. 종료 21.5초 전, SK의 거센 추격에 찬물을 끼얹은 것도 이재도의 3점슛이었다.

현대모비스는 수원 KT를 96대80으로 완파하고 팀 최다 원정 15연패에서 탈출했다.

Advertisement

최만식 기자 cms@sportschosun.com